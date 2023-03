El paso del tiempo no ha sido benévolo con todas las casas de moda y algunas de ellas intentan mantenerse a flote sin ahogarse en sus propias fragancias, más populares y rentables que las colecciones de moda que hacen. Una de ellas es Paco Rabanne, que resiste con el buen hacer de Julien Dossena en la dirección creativa aunque el desfile ha pasado sin pena ni gloria a pesar de que la muerte de su fundador estaba muy reciente. Otra es Nina Ricci, ahora en boca de todos por el debut de Harris Reed, el creativo más joven que ha tenido esta firma. El más joven y el más atractivo para una parte muy importante de la gente que consume moda ahora. Estamos en 2023, no lo olvidemos, y la maison, fundada en 1932, era un símbolo inequívoco de una feminidad que pertenece al pasado. Ahora hemos redefinido conceptos y palabras, pero las nuevas generaciones no quieren etiquetas. Y cuesta, y mucho, contar las cosas sin caer en tópicos o sin molestar a alguien. Pero allá vamos, ¡hay que intentarlo!

La Nina Ricci de 2023 Había mucha expectación en la capital de la moda para ver las nuevas colecciones de firmas como Balenciaga o Loewe, por motivos distintos. Y por supuesto la de Nina Ricci. Lo primero que vimos de Harris Reed en su nuevo cargo fue el vestido que Adele lució en Las Vegas antes de Navidad. "El joven diseñador americano-británico, graduado de la escuela Central Saint Martins, transmite una identidad de género fluido a través de siluetas audaces, sofisticadas y teatrales. Harris aportará una nueva perspectiva sobre los archivos y el extenso trabajo artesanal de la casa a través de la moda y la belleza", decía la firma. Así fue la presentación de sus jefes y así es su carta de presentación: "Mido 1,95 cm sin tacones y soy un diseñador fluido de pelo largo, del que todo el mundo piensa que es una mujer fabulosa". Nina Ricci, otoño e invierno de 2023/24 La nueva Nina Ricci encontró en Harry Styles a una de sus musas y a un excelente embajador: el artista llevó un diseño de Harris Reed en la gala de los BRIT Awards 2023. Pero, el diseñador no quiere encasillarse y cambió de registro y embajadora, escogiendo a Florence Pugh. La actriz hizo una sensacional aparición en la alfombra roja de los premios BAFTA con un vestido inspirado en uno de archivo de la casa de 1988, y las búsquedas de Nina Nicci y Harris Reed se dispararon. Lo siguiente ha sido el desfile, en el que hemos visto estos dos looks: "¡Mira el de Harry Styles!". "¡Y mira, el de Florence Pugh!", decía la gente. El primer look, que ha llevador Precious Lee, es una declaración de intenciones para dejar las cosas claras: ¡Nina Ricci es una firma inclusiva!

Una colección que no pretende serlo El desfile ha enloquecido a una gran parte de la prensa, que no ha ahorrado en adjetivos para definir la colección: espectacular, revolucionaria, brillante, única. Palabras vacías, que van muy bien con esta colección: vacía. El batallón de modelos ha lucido unos 40 looks, todos excesivos y algunos bastante feos. Hay colores que chirrían, trajes de pantalón desproporcionados y vestidos carnavalescos. Lo que ha hecho Harris Reed es un derroche de fantasía y tejidos, una colección con prendas que se harán virales (aunque ahora lo que mola es todo lo contrario), fáciles de instagramear y difíciles de llevar. La colección, vista en su conjunto, parece una fiesta de amigos disfrazados con lo que la abuela moderna guardaba en el desván. O un conjunto de prendas encontrado en una tienda vintage. Es, sin más, un despropósito, pero bendito despropósito. Omahyra desfila para Nina Ricci Porque aquí no importan los patrones ni la bandera de tejidos, aquí lo importante es el mensaje. Porque el trabajo que hace Harris Reed es digno de aplauso y va más allá de hacer ropa sin género y moda inclusiva. "Todo lo que quiero es que la gente sienta alegría, que se divierta y que se sienta aceptada. Este nuevo capítulo en la historia de Nina Ricci habla de mostrar la diversidad a través del género, la talla, la edad y la belleza. ¡Qué estamos haciendo que no nos abrazamos a nosotros mismos! Estamos en 2023, es hora de vestirnos, mirarnos al espejo y decirnos que somos femeninas, que somos hermosas y que hemos venido quedarnos". Harris Reed recoge los aplausos tras su debut en Nina Ricci Agencias

Y el sueño se hizo realidad Sus prendas derriban las barreras impuestas por una parte de la sociedad y también sus mensajes de odio. "Es el sueño de muchos niños 'maricas' de 9 años que se ha hecho realidad hoy", decía tras el desfile. "Esta colección es para todos los sonadores y los niños a los que acosan ahí fuera. ¡Tú y todos tus sueños son válidos!". Su colección es una meta alcanzada, una batalla ganada, un sueño hecho realidad, un triunfo. El del niño que un día le dijo a su madre: "¡Mamá, cuando sea mayor y me vaya de aquí voy a vivir a París. Voy a crear ropa que me haga sentir, que me haga sentir libre". Ser y sentirse libre. Este es el espíritu que envuelve la colección. Los mensajes de Harris Reed celebran la diversidad y ponen en valor el giro que ha dado esta mítica casa de moda. "Mi Nina... La Nina que es para todos", añade. Está feliz, por lo que ha conseguido y por poder dar esperanza a todos los niños y niñas que sueñan. Nina Ricci, otoño e invierno de 2023/24