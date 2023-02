Dice que 2022 fue un año muy bueno en ventas para García Madrid y espera que este 2023 también lo sea. Tiene un cliente fiel, nacional e internacional, que aprecia lo que ve en redes sociales y en los desfiles. Prendas atrevidas, por el color y los tejidos brillantes, que están hechas siguiendo las directrices de la sastrería clásica. El buen hacer de Manuel, el director creativo, es quizá el mejor reclamo en este mundo tan competitivo. La moda masculina vive un buen momento. Llevamos días diciendo que una gozada que haya tanta moda para hombre en esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: Pedro del Hierro, Duarte, Pablo Erroz, Paloma Suárez y ahora García Madrid. Una buena representación para distintos públicos y distintos clientes: desde políticos importantes y actores de renombre a influencers o cantantes de la Generación Z. "Damos calidad, calidez y familiaridad", dice.

Aunque el nombre de García Madrid sea para algunos una novedad en el calendario, lleva tiempo hilvanado a esta pasarela. No es la primera vez que desfila en Ifema, pero en los últimos años ha preferido estar en OFF. "El mensaje que lanzas es distinto, ya que te permite arriesgar, innovar y hacer cosas distintas. Es, quizá más íntimo y artístico. Pero estamos encantados de estar aquí y quiero hacer algo guay, pero sobre todo ofrecer una colección digna y bien elaborada. Hay que estar a la altura y llenar la enorme grada, que caben 1000 personas. ¡Para eso pago los 8500 euros que cuestar estar aquí".

"Yo no me ciño al protocolo"

La suya lo es. El sastre se aferra a las temporadas y lanza una colección pensada para el otoño e invierno de 2023/24 (aunque luego tiene su división de 'a medida'). Los abrigos llaman poderosamente la atención, por su elegancia y modernidad. Los tejidos no pasan desapercibidos, sobre todo lo que utiliza para los trajes. Él no tiene miedo a las texturas más especiales, ni a los colores más osados. Aunque no siempre fue así. "Cuando era pequeño y empezaba a interesarme la moda, había mezclas de color casi prohibidas. ¡Rojo y amarillo, colores de catetillo!", se decía. Ahora mezclo de todo, quizá para quitarme de esos traumas, como el uso del naranja, que siempre lo he odiado", dice junto a un traje color caldero que combina con una camisa rosa magenta y un abrigo de lana naranja y marrón. "La idea es que el cliente pueda elegir, que encuentre lo que busca o lo que le gusta. Yo no me ciño al protocolo".