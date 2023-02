Seguimos hablando de los Goya, pero por otros motivos. El desfile de Pedro del Hierro se ha ambientado en una noche en la ópera y en el palco de honor ha sentado a Luis Tosar, Emma Suárez, Javier Cámara, Marta Hazas, Christian Checa y Félix Gómez. Esta firma vistió a Tosar en la gala, y también a las actrices Belén Cuesta y Susi Sánchez. "Me encantó vestirlas, porque me gusta que se vea que hago ropa para todo tipo de mujer", dice Nacho Aguayo, director creativo de la división femenina. La otra, la de chico, la firma Álex Miralles. Juntos han creado una colección de alfombra roja, con looks muy potentes. "Todos los vestidos son las distintas opciones que podemos ofrecer a las invitadas, distintos patrones, distintas siluetas, distintos tejidos". Todo es lujoso, rico en matices, sofisticado. La tafeta mate, que viene de tejido reciclado, y el moiré se utilizan con generosidad, lo mismo que las lentejuelas y los metalizados.

La música en vivo, ópera y sonidos electrónicos, ha acompañado a los modelos, que han salido a la pasarela desde distintas partes de la sala. Ellos con esmóquines, pieza que se versiona con todo tipo de tejidos y colores: algunos muy atrevidos, todos sensacionales. Miralles mima las camisas y juega con ellas cambiando el cuello: los chicos no llevan pajarita, llevan camisa con cuello de lazo. Otras veces las hace desaparecer o pone jerséis de cuello redondo o cisne, blusas...

La importancia del color El verde se declina en todos los tonos, algunos parecen azules y otros marrones. Los naranjas llaman la atención y contrastan con los blancos y negros. Y más contraste todavía ponen las lentejuelas, que tan pronto vemos en una gabardina, en vestidos de noche e incluso en un total look: pantalón, blazer y blusa, todo en paillettes. El esmoquin masculino lleva décadas en el armario de las mujeres y ahora lo vemos con chaqueta torera, en un patrón oversize o convertido en un mono. A medida que avanza el desfile crece la teatralidad y la carta estética de los vestidos de noche, que saltan desde el estilo bailarina -hechos en tul nude- hasta los más clásicos, aunque revisitados: Mayka Merino ha llevado un precioso en terciopelo marino, con toda la espalda desnuda. Hay otro, encantador, hecho con cuentas de colores, otros con escote palabra de honor y la capa incorporada en el patrón, otros en satén gris perla y otros con plumas picantes, que se mueven y bailan sin cesar. Una colección redonda que no quiere ser lo que no es, y que es lo quiere ser. Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el desfile de Pedro del Hierro GTRES GTRES

Tamara Falcó Tamara Falcó e Iñigo Onieva se han sentado en primera fila, para aplaudir y para vender. Su vida, eso lo primero, pero también los cuatro vestidos que la hija de la Preysler ha 'prestado' para el desfile, son de la colección que ella hace para Pedro del Hierro: "Me he inspirado en una mujer muy femenina con tejidos vaprosos colors neutros, que favorezcan a la mujer", dice.

