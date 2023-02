Dice Teresa Helbig que ha dedicado su colección a Ana Bolena, pero se queda corta. Es curranta, inquieta, emprendedora y muy buena en su trabajo, en el que siempre busca la excelencia. No va de estrella, al contrario. Te la cruzas en este oscuro backstage y pasa desapercibida, vestida de negro, vestida de no-color. Luego, en el probador, se crece. El equipo da los últimos retoques junto a su familia, todos están allí, llegados de distintas partes. Son un todo, son su fuerza. La misma que emplea para diseñar, para crear, para contar lo que han hecho: lo que se ve y lo que no se ve. Esta colección es especial, se escapa de lo que hasta ahora ha hecho Helbig, pero sin perder su esencia y su identidad. Que sus fanáticas seguidoras no se asusten: los códigos e iconos de la casa siguen presentes, y más cuidados que nunca, pero es que lo nuevo es una maravilla. ¡Y cómo nos gusta lo nuevo!

Recrear o revisitar la historia es complicado y no siempre sale bien. Rendir homenaje a un personaje, a su figura o a lo que representa es, a veces, un marrón. Pero la catalana tiene talento y sabe que para triunfar en esta profesión hay que hacer lo que cantaba Rocío Jurado: "Lo que hace falta es reaños y ganas de trabajar". A su labor de investigación se suma la labor de reconstrucción, a veces después de un trabajo de deconstrucción. No es un trabalenguas. Ella abre el armario de Ana Bolena, lo estudia, se lo lleva a su terreno, lo rehace y lo sublima.



El armario de Ana Bolena El famoso escote cuadrado que llevaba Ana Bolena, que hemos visto en cuadros y películas, abre el desfile con un vestidoblanco de piqué. Es perfecto para la joya: Helbig reinterpreta el icónico colgante con la B, cambiando las perlas con metal. Marca de la casa. Hay un retrato idealizado de la mujer de Enrique VIII en el que lleva el cuello con volantes de encaje y tul del siglo XVII y todas las camisas de la colección hacen un guiño a esta prenda. Teresa las combina con conjuntos cañeros en cuero y tachuelas, o con poderosas capas en negro que resultan fabulosas. En contraste, vemos delicados vestidos de tul, pero que no engañen: por fuera parecen frágiles, pero por dentro llevan un gran trabajo. Hay vestidos en tonos crudos, pero llaman poderosamente la atención lo que van en gasa o con encaje, a veces en rosa, a veces en verde, a veces con los dos colores. Tienen un aire historicista, pero sin caer en lo evidente.

Furor por los chalecos Los chalecos saltan a escena, y casi recuerdan más a Enrique VIII, los vemos sobre la piel, en negro o con un damero de piel muy bien trabajado, jugando con dos alturas de pelo para aportar profundidad a la prenda. Todo lo contrario, o no, de las piezas en nylon negro, tejido que Helbig desarrolla con ganas: aporta frescura a la colección y resta intensidad al conjunto. Lo usa con mimosos conjuntos de dos piezas o en la parte superior de un vestido de tirantes que luego lleva el cuerpo muy decorado, con bordados y aplicaciones.