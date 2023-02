Ninguna época del año deja las emociones tan a flor de piel como la Navidad. Con la sensación de un cierre de fiesta, llenos de nostalgia, hacemos balance y nos mirarmos dentro removiendo presente y pasado. Es una buena sacudida emocional que conmueve hasta el corazón más duro. También están las luces y guirnaldas, los reencuentros y ese olor a bizcocho de limón que impregna la casa familiar, mientras vuelve a sonar aquella versión del All I want for Christmas is you. No todo es nostalgia. Existe una brizna de entusiasmo por soñar con lo que vendrá y rendirse a la magia de este paréntesis de gracia en el que es fácil entregarse a las historias de amor.

Por si me olvido de ti (2022), la primera novela de escritora y periodista Laura González (Mieres, 1994), se empapa de esa efervescencia navideña para sumergirnos en una trepidante historia de amor, que guarda un misterio, y en la que resulta inevitable quedar atrapados. Todo comienza un 20 de diciembre, al anochecer, en la Casa de los Martín Campos. Eva, la protagonista del libro, se topa con un misterioso diario del que no reconoce la letra, ni el nombre de la persona que firma sus páginas. Dentro, la historia de un romance cuya trama parece sacada de una de las mejores películas románticas de Navidad.

Cóctel perfecto de amor para San Valentín Muy pronto, los recuerdos de Julia se convierten así en el pasatiempo favorito de nuestra protagonista. El relato contrapone sus dos vidas, saltando del romance que va revelándonos el diario con los días previos de Eva en su casa, antes de la Nochebuena. ¿Quién es Julia?¿Qué hacía aquel diario en su casa? Las coincidencias empiezan a descolocar a Eva y crean un misterio que enganchan sin remedio al lector. Aquella Julia que revive en la lectura de Eva apela al recuerdo eterno de la magia de las primeras veces, la resaca de los besos de un amor del pasado y todos aquellos abrazos que no se dieron a tiempo con los que resulta imposible no sentirse identificado. Una historia que disfrutarán los amantes de romances al estilo El diario de Noah, escena de amor bajo la lluvia, incluida. Por si me olvido de ti (2022), de Laura González