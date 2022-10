Nicholas Sparks no solo nos regaló una de las mejores historias de amor, la de Allie y Noa, también la de Ryan Gosling y Rachel McAdams, los actores que dieron vida a los personajes en la gran pantalla. Igual que en la ficción El diario de Noa, el suyo no fue un buen comienzo. En el set de rodaje la tensión de podía cortar con cuchillo, los protagonistas se detestaban hasta el punto de poner en peligro el proyecto. ¿Cómo iban a hacer que funcionara delante de cámaras? No hay actor tan talentoso capaz de fingir la química de una pareja que se odia.

El diario de Noa, un rodaje insostenible: "¿Puedes echarla?"

La situación preocupaba a su director, Nick Cassavete. "Quizá no debería contar esto, pero ellos no se llevaron bien durante el rodaje. Realmente no. Y Ryan vino a mí, y había 150 personas en pie en esa gran escena, y dijo: 'Nick ven aquí''. Él estaba haciendo una escena con Rachel y dijo: '¿La echarías y cogerías a otra actriz para rodar conmigo?'. Yo dijo: '¿Cómo?'. Él dijo: 'No puedo. No puedo hacer eso con ella'", recordaba Cassavete en una entrevista.

Fue entonces cuando el director decidió cortar por lo sano y encerrarles en una habitación para ver si así conseguían hablar y limar asperezas. "Entramos en una habitación con uno de los productores, y empezaron a gritarse sin parar. Desistí. En ese momento, estaba fumando un cigarrillo", confesó Nick Cassavete, que ya lo daba todo por perdido. En aquella discusión, Ryan Gosling se metió con Rachel McAdams por su manera de interpretar su personaje. Lejos de quedarse callada y aceptar la crítica, la actriz defendió a capa y espada su actuación. Algo que sorprendió gratamente a Gosling, dejándole sin palabras.

Aquella pelea marcó un antes y un después en su relación. "Todo mejoró. Ellos lo hicieron. El resto del rodaje no fue viento en popa, pero todo estuvo más calmado", reconocía el director de El diario de Noa. No fue fácil para ninguno de los dos protagonizar una historia de amor teniendo en cuenta el poco feeling que había entre ellos. "Nos inspiramos en lo peor de cada uno. Fue una experiencia extraña protagonizar una historia de amor sin llevarte bien con tu compañera. No sé qué ocurrió", explicaba tiempo después el propio Ryan Gosling. La película se estrenó en octubre de 2004 y recibió muy buenas críticas.