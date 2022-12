Cualquier época es buena para empezar a leer un libro, ya sea el que nos entra por los ojos en la librería o el que lleva almacenando polvo varios años en la estantería del salón. Si es en Navidad, mejor todavía. Qué tendrá diciembre que o lo amas o lo odias, pero no te dejará indiferente. Si eres de los que aman las luces parpadeantes, las reuniones familiares, el olor a canela, de los que son capaces de aguantar más de una hora en la cola de Doña Manolita y siempre dejan la televisión encendida con los niños de San Ildefonso sonando de fondo cada 22, si eres de los que ponen el árbol de Navidad antes del puente de la Constitución y son capaces de encontrar un hueco más en alguna rama para comprar un adorno nuevo cada año, si eres de esos, sigue leyendo. Si no, también, porque puede alguno de estos 7 libros que te recomendamos para leer esta Navidad 2022 te sorprenda.

¿Cómo sería un diciembre sin Navidad? SIn centros abarrotados, colas kilométricas en las tiendas, sin cenas de empresa... Eso mismo es lo que se preguntan Luther y Nora Krank en Una Navidad diferente , la novela de John Grisham. Esta vez se saltarán esta época del año, así lo han decidido. La suya será la única casa de la calle Hemlock que no tenga árbol ni tampoco organizarán ninguna reunión de Nochebuena. Para salirse totalmente del ambiente navideño de la ciudad, se irán de crucero por el Caribe el mismo 25 de diiembre. Sin embargo, esta particular pareja va a descubrir que saltarse la Navidad acarrea unas consecuencias enormes de las que no son conscientes. Si las historias propias de esta época del año te parecen empalagosas, esta es tu lectura, una comedia para huir de los tópicos.

2. Por si me olvido de ti, una emotiva historia con banda sonora

¿Qué harías si te encuentras con un diario que no es tuyo? Si estuviera en tu casa, si no reconoces la letra ni tampoco a la persona que lo escribe. ¿Y si supieras que esas páginas pondrán tu vida patas arriba? ¿Qué harías entonces? Una noche en un bar, un chico al fondo, un polo amarillo, una sonrisa descarada. La primera cita, aquel vestido rojo, el comienzo de una historia de amor como otra cualquiera, pero ellos no son como los demás. Los recuerdos de Julia son ahora el pasatiempo favorito de Eva. Pronto descubrirá que su historia esconde un gran secreto en Por si me olvido de ti, la primera novela de Laura González Menéndez.

Por si me olvido de ti (2022), de Laura González

Quien avisa, no es traidor. Si eres de lágrima fácil, asegúrate de tener a mano los pañuelos antes de empezar a leer. Por si me olvido de ti, una historia con su propia banda sonora que pone en valor los recuerdos, el amor y la familia. Además, está ambientada en Navidad, una lectura perfecta para descubrir en esta época del año.