Si te quedaste con ganas de más en Los pilares de la tierra, no te preocupes, ya que podrás disfrutar de su secuela Un mundo sin fin . Esta parte, ambientada en la Inglaterra del siglo XIV, cuenta las experiencias durante el inicio de la Guerra de los Cien Años y el estallido de la famosa Peste Negra . El elenco está encabezado por Cynthia Nixon , Miranda Richardson , Ben Chaplin , Peter Firth , Charlotte Riley y Tom Weston-Jones .

Basada en la novela histórica del autor británico Ken Follett , Los pilares de la tierra aterrizan en la plataforma on demand y gratuita. Viaje hasta la Edad Media para descubrir la fascinante época de reyes, damas, caballeros, luchas feudales, castillos y ciudades amuralladas. El amor y la muerte se entrecuzan vibrantemente en este tapiz cuyo centro es la construcción de una catedral gótica . Entre el reparto de la serie dirigida por Sergio Minica-Gezzan están Hayley Atwell , el propio escritor del libro, Rufus Sewell , Ian McShane y Eddie Redmayne , entre otros.

Drama, crimen y serie policíaca son las píldoras necesarias para no perderte Paris Police 1990 . Además de que la producción francesa está basada en hechos , discursos y personales reales . La serie transcurre a finales del siglo XIX. En el río Sena, se encuentra el cadáver de una mujer desconocida . El joven y ambicioso inspector Antoine Jouin será el encargado del caso. Pero su investigación terminará desvelando un complot de implicaciones inesperadas. ¿Qué descubrirá el personaje interpretada por Jéremie Laheurte , actor de La vida de Adèle ?

Dos programas de entretenimiento

La flamante campeona de MasterChef Celebrity 7, Lorena Castell, intentará por todos los medios tener su especial navideño en televisión al igual que otros grandes artistas como Raphael o Pablo Alborán. El mayor deseo de la presentadora de televisión es llenar de mucha pedrería, baile y plumas, las casas de todos los españoles por fin de año. El problema, que nunca se lo han ofrecido y no sabe el motivo. No obstante, ella hará todo lo posible para no quedarse con los brazos cruzados por Navidad y llevar a cabo un plan estudiado y maquiavélico para hacerlo realidad: emitir su propio especial de fin de año, el que España merece, rodeada de mucho glamour y grandes estrellas.

Los comentaristas por excelencia de la edición donde Lorena resultó ganadora, LalaChus y GerSanc, no descansan ni por estas fechas tan señaladas. En su videopodcast Qué decirte que no sepas les invadirá el espíritu navideño y nos darán su versión particular sobre los especiales de MasterChef Celebrity en Navidad.