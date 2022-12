La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 está eclipsando a las bajas temperaturas que acompañan a la temporada de invierno. El calor de la pequeña región del Golfo Pérsico llega a las casas de cualquiera de los países que siguen en la lucha por la 'soñada' dorada. De momento en el camino hacia la estrella, continúa la Selección Española, con el entusiamos y las ganas de conseguir el billete a cuartos ante Marruecos. La alegría y la euforía son las píldoras de este Mundial. Pero, ¿qué esconde la Copa del Mundo de 2022?

El 2 de diciembre de 2010, Catar se convirtió por primera vez en su historia, en la sede anfitriona que acogería el Mundial doce años más tarde. Durante el proceso de elección, el país asiático compitió con otras grandes naciones como Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón. Por lo general, la cita que reúne a las mejores selecciones del mundo se disputa durante julio y julio, pero para Catar 2022, la FIFA quiso evitar las altas temperaturas que se alcanzan en la época estival.

No obstante, antes de llegar a aquel 20 de noviembre de 2022, cuando se inauguró este Mundial en el estadio Al Bayt, dos millones de trabajadores extranjeros tuvieron que pasar por unas pésimas condiciones de trabajo que, por el momento, se han mantenido al margen, para que la candidatura tuviera una gran puesta en escena.

En Catargate, los secretos del Mundial han hablado algunos de los trabajadores que viajaron a Catar. Comentan que el salario mínimo que recibían al mes era de unos 280 euros , trabajando un total de 12 horas diarias . "En 9 meses he tenido 3 días libres. Te prometen un buen trabajo pero es todo lo contrario. Es la esclavitud moderna. No puedo volver a casa, necesito el dinero porque estoy endeudado", apuntan.

Pero, no fue así. Vivían en una zona industrial abandonada de Doha. En 10 metros cuadrados convivían 7 personas donde el aire acondicionado llevaba meses estropeado. La cocina era una habitación que disponía dos hornillos para los 200 hombres que vivían en todo el edificio. Se tenían que hacer la colada en cubos y cenaban en el cuarto entre las cucarachas.

La cosa no solo se quedaba en los salarios. Los trabajadores vivían en una green area , que les pintaron de en sueño. Unos jardines muy verdes, habitaciones con aires acondicionados, una cocina y lavandería equipada, y hasta salas de ocio.

¿Aún no has podido ver el documental que destapa los secretos del Mundial de Catar 2022? Desde el 1 de diciembre está disponible en la plataforma on demand y gratuita de RTVE. Esto te permite verlo en cualquier momento y lugar si dispones de un ordenador, el teléfono móvil o una tablet.

¿Cómo surgió Catargate? El caso nace el 29 de enero de 2013 tras reportaje de investigación publicado en la revista France Football. La publicación de más de quince páginas bajo el título Mundial 2022 le QATARGATE, escrito por los periodistas franceses Philippe Auclair y Eric Champel, hablaban sobre las irregularidades cometidas por la FIFA, en la adjudicación de la candidatura de Catar para la Copa del Mundo 2022. ¡No te lo piedas!