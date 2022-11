“Todos estamos buscando ese trébol de cuatro hojas y la cuarta hoja eres tú”, Pablo Alborán da respuesta al por qué ha bautizado bajo ese título a su nuevo proyecto discográfico. Un elepé que “no tiene prejuicios musicales” compuesto por 11 canciones con las que el cantante “celebra el amor, la vida, la amistad y el presente”. Para este sexto álbum de estudio se ha rodeado de amigos y compañeros de profesión nacionales e internacionales. Aitana, y Álvaro de Luna, Ana Mena, Carim León, María Becerra y Leo Rizzi se han unido al malagueño en esta aventura.

21.52 min A media mañana - Pablo Alborán: "Sigo teniendo ganas de cantarle al amor" - Escuchar ahora

Una sonoridad más festiva y cañera “Es la primera vez que hago un disco sin preguntarme tantas cosas como me suelo preguntar”, subraya Pablo Alborán en A Media Mañana. Esto se traduce en una propuesta que propone ritmos flamencos, pop e incluso rancheras. “En este disco he podido hacer por primera vez una pequeña incursión en el regional mexicano”, asegura el cantante. Aunque sale de su zona de confort se muestra muy satisfecho con el resultado. Sin embargo, reconoce que se encuentra nervioso ante el inminente lanzamiento. Pablo Alborán propone un nuevo sonido, pero este sigue conservando su esencia. ¿Por qué esta propuesta? “Había mucha frialdad en el momento que vivíamos, ¿no? Y de pronto, surge la idea de hacer una gira de teatros, de volver otra vez a estar cerca de la gente y prepararme para esa gira. Es lo que hace que me inspire y que cada canción tenga diferentes historias”, afirma el malagueño ante los micrófonos de Radio Nacional.

¿Los álbumes ya no tienen éxito sin llamar a nadie? Dentro de las once canciones que presenta el malagueño en La cuarta hoja figuran distintas colaboraciones con distintos artistas nacionales e internaciones: “Amigos” con María Becerra, “Llueve sobre mojado” con Aitana y Álvaro de Luna, “Viaje a ningún lado” con Carin León, “4U” junto a Leo Rizzi y "Ave de paso" con su paisana Ana Mena. Un trabajo lleno de colaboraciones ¿Ya no se entiende un disco sin colaboraciones? “Sí se concibe. De hecho, en el disco anterior no tenía ninguna y la anterior creo que tampoco. Pero, este me ha surgido así”. Además, el artista defiende la idea de que un disco es un proyecto entero en consecuencia, no va a ser mejor o peor por el hecho de tener colaboraciones. “La canción Leo Rizzi la he escrito con él. Luego, en el tema de "Amigos" el estribillo y los puentes me pedía una voz con una tesitura mucho más alta. Entonces pensé en María Becerra que es una tía que tiene mucho desparpajo” así da respuesta al cómo han surgido las colaboraciones.

“Sigo teniendo ganas de cantarle al amor” Los artistas están viviendo un momento donde el consumo musical es “muy rápido y voraz” y no da tiempo a apreciar el arte, escuchar con detenimiento las melodías, de entender y sentir la música. En medio de esta vorágine de sentimientos Pablo Alborán hace una crítica en su canción “A batir las alas”, una especie de diario de un artista. “Me sigo inspirando, sigo teniendo ganas de cantarle al amor y sigo teniendo ganas de cantarle a lo que siento o a lo que sienten los demás. Me sigue apeteciendo hablar de lo que me da la gana en mis canciones y ojalá que la gente pueda tener un momento para sentirlo”, expresa el artista.