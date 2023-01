Las mejores películas para ver con niños, ¡y son gratis!

RTVE Play abre su oferta para los más peques de la casa. Películas para ver en familia al alcance de tu mano en RTVE Play. Abre la bolsa de palomitas, tirate en el sofá con los niños y explora todo tipo de universos de cine. Viajes espaciales, aventuras en alta mar y verdaderas fantasías.

En el catálogo encontrarás a la ganadora del Goya Psiconautas (2015) y otros títulos de animación como Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo (2019), Dixi y la rebelión zombie (2014) o Meñique y el espejo mágico (2014). Además de las cintas juveniles La bola dorada (2017), Juguetes y mascotas (2017), El secreto del cofre de Midas (2013) o Hermanos del viento (2017).

¡Descubre todo el catálogo de películas RTVE Play!

Trasto es un perro acostumbrado a todo tipo de lujos cuya vida cambia radicalmente tras la muerte de su dueña. Expulsado por los herederos de la anciana antes de que éstos sepan que el dinero va ligado al bienestar de la mascota, Trasto tiene que enfrentarse al mundo real, lejos de lujos y comodidades, algo para lo que no está preparado. Ver aquí. Disponible hasta el 14 de abril de 2025 .

En 1969, un perro llamado Buddy es lanzado al espacio en una cápsula espacial por su dueño, David. Sin embargo, la cápsula no funciona y Buddy queda congelado y flotando en el espacio. 50 años después, Buddy aterriza en Glenfield, un pequeño pueblo donde las mascotas ya no son bienvenidas. Desesperado y confundido, conoce a Félix, un gato justiciero millonario, y le convence para que lo ayude a recuperar su cápsula espacial para que así su dueño pueda encontrarle. Ver aquí

Garfield en la vida real

Intentando escapar del tedio de la vida de papel, Garfield no tarda en darse cuenta de que los gatos de carne y hueso no disfrutan de las mismas ventajas que los micifuces de papel... y es que en cada esquina le esperan chihuahuas sedientos de sangre y cánidos culturistas. Pero gracias a la ayuda de unos nuevos amigos un tanto extravagantes y de algunos de sus viejos colegas, Garfield aprende con sus locas aventuras que la realidad no está sólo en el mundo real, sino allí donde se encuentra el corazón. Ver aquí