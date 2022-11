La reedición del libro 'SEX' de Madonna ha desatado la locura. Y eso que apenas hay información. Lo que sabemos es que Anthony Vaccarello, el director creativo de Saint Laurent, es el comisario de una expo que se celebra enmarcada en la edición de Art Basel que se celebra en Miami Beach. El motivo es que se cumplen 30 años de su lanzamiento y se ponen a la venta 800 nuevos ejemplares: algunos irán firmados por Madonna y se subastarán para donar las ventas a la organización benéfica Raising Malawi. "Para celebrar el impacto que tuvo el libro y este 30 aniversario, Madonna y Anthony Vaccarello decidieron exponer por primera vez su contenido en una exposición efímera. Las fotografías de Steven Meisel se podrán ver en gran formato frente a la playa, en un espacio construido especialmente para esta ocasión", dicen desde la organización. Pero, ¿por qué se ha formado tanto revuelo? ¿Qué pasa con SEX? Para entender su importancia y la dimensión planetaria que tuvo el libro es necesario viajar en el tiempo. Vamos a 1992.

La expectación era enorme. El libro 'SEX' de Madonna llegó a nuestras vidas precedido por la polémica y el morbo. Todos querían verlo, hojearlo, tocarlo, tenerlo. No todos pudieron. Se puso a la venta el 21 de octubre y costaba 7 500 pesetas. Además, venía dentro de un sobre de plástico metalizado, completamente opaco, que impedía a los curiosos echar un ojo sin comprarlo. Para ver el interior había que rascarse el bolsillo y, en algunos casos, desplazarse varios kilómetros para hacerse con un ejemplar. Eso, en países en los que se permitió la venta, porque en la católica Irlanda y el recatado Japón se prohibió. Se vendieron 1 500 000 ejemplares, arrasando en las listas de ventas de medio planeta, entre ellas la de superventas de The New York Times.

Han pasado 20 años desde su salida al mercado y sigue siendo un objeto de deseo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en sus páginas? "Este libro trata sobre el sexo. El sexo no es amor. El amor no es sexo". Estas son las tres primeras frases que se leen en el libro en una especie de prólogo en la que la cantante parece justificarse, dejando claro que en sus páginas ha volcado sus fantasías. "Nada en este libro es cierto. Todo es invención mía". Por ejemplo, a Dita, su alter ego, una mujer dueña de su cuerpo, de su sexualidad. Igual que ella.

El libro es un grito de libertad, es el arma de Madonna para empoderarse, para terminar con sus miedos, inseguridades y recelos. Es la forma de dejar atrás un pasado cruel. Lo hizo convencida, pero tuvo mucho miedo porque sabía lo que le iba a pasar. Una vez más . 'SEX' es una obra de arte. La fotografía de Steven Meisel llega a niveles mágicos, jugando con la luz, declinando todos los tonos que puede ofrecer la piel. Es un alegato a favor de la feminidad, de la inclusividad, de la diversidad. Es un puñetazo a las mentes cerradas, al racismo, a la homofobia. Madonna no estuvo sola, contó con un batallón de estrellas que se entregaron en cuerpo y alma al proyecto. Is abella Rossellini, Naomi Campbell, Tatiana von Furstenburg, Ingrid Casaras, Big Daddy Kane, Vanilla Ice, Udo Kier, Daniel de la Falaise, Tony Ward... La lista de personas a las que da las gracias es extensa e incluye al FBI, "por rescatar fotografías que hubieran tumbado de espaldas a J. Edgar Hoover". Pero entre todos hay alguien especial, Steven Meisel. El fotógrafo se involucró por completo y solo así se pudo sacar adelante un proyecto tan arriesgado. "Gracias a Stveven Meisel por no estar asustado cuando yo lo estaba", dice Madonna.

En 1992 no se podía comprar online, lo más moderno era pedir algo por carta postal y por teléfono para pagar contrareembolso. Mucha gente que lo compró lo guarda como un tesoro, y hubo quien llegó a comprar dos ejemplares: uno para ver y otro para guardar, intacto . Fueron muchos los que ahorraron, muchos los que lo pidieron como regalo de cumpleaños o Navidad. Quienes vivían en las grandes ciudades lo tuvieron relativamente fácil. Pero a quienes vivían en pueblos y localidades pequeñas no les quedó otra que desplazarse. Estamos en noviembre de 2022. Pregunto en redes sociales quién lo tiene y cómo lo compró. La mayoría lo consiguieron en librerías o grandes almacenes; a otros se lo regalaron.

Historia de SEX

Madonna hizo el disco de Erótica y el libro 'SEX' tras divorciarse de Sean Penn. "Recuerdo ser el titular de todos los periódicos y revistas. Todo lo que leía sobre mí era condenatorio. Me llamaron puta y bruja. Un titular me comparó con Satanás. Le dije: 'Espera un minuto, ¿no está Prince paseándose con medias de rejilla, tacones altos y los labios pintados y el culo al aire? Sí, él era así, pero él era hombre. Esta fue la primera vez que comprendí que las mujeres no tienen la misma libertad que los hombres”, dijo la cantante en 2016, en el famoso discurso que dio cuando la nombraron la Mujer del Año en la entrega de premios Billboard Women In Musical.

El éxito del libro contrasta con el fracaso de 'Erótica'. El disco no vendió lo esperado y a pesar de la publicidad y la promoción, Madonna solo pudo colocar 6 millones de copias, una cifra que está muy lejos de las ventas de su recopilatorio 'The Inmaculate Collection', 'True Blue' o 'Like Prayer', todos por encima de los 20 millones. La cantante siempre ha aceptado esa derrota, consciente de que la polémica del libro eclipsó la salida del disco. 'Erótica' es hoy un disco de culto, un trabajo celebrado por su estilo experimental, en el que destacan temas como Erótica, Deeper and Deeper y Rain. Ahora Madonna es el referente de varias generaciones, pero no conecta con los más jóvenes. Algunos, incluso, no saben nada de ella. Los vídeos y fotos que comparte en Instagram son a veces motivo de burla, pero Madonna está haciendo lo que siempre ha hecho: lo que le da la santísima gana.