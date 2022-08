¡Dios salve a la reina!, dicen sus admiradores más fervorosos. Madonna cumple 64 años y todavía sigue llevando la corona y el cetro de su reinado: es la gran diva del pop y todavía ninguna artista ha logrado superar su influencia, poder y fama. La cantante ha celebrado su cumpleaños con sus hijos en Noto, Sicilia, concretamente en el Palazzo Castelluccio, que perteneció a los Di Lorenzo, unas de las familias con más arraigo de la zona. La celebración tuvo dos protagonistas, Madonna y su hijo Rocco, que cumple justo una semana antes de su madre. Con ellos estuvo el resto de la familia: Lola Leon, David Banda Mwale, Mercy James, las gemelas Stelle y Estere. “El clan siciliano”, como dice la cantante en uno de sus posts. Las redes se llenan ahora de felicitaciones, algunas de ellas de famosos muy conocidos en todo el mundo.

Riccardo Tisci

Madonna y Riccardo Tisci en la MET Gala de 2016. GTRES

"¡Es como un sueño, cuanto más tengo más quiero de ti! ¡Mi inspiración, mi mentora, mi amiga, la reina de todas las reinas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero profundamente!", dice el modista Riccardo Tisci, otro de los grandes amigos de Madonna que ha querido rendirle homenaje. Lo ha hecho compartiendo fotografías especiales de algunos de los momentos que han vivido juntos. Entre ellos, su llegada a la MET Gala de 2016. El look de Madonna en esa fiesta levantó una oleada de comentarios negativos y ella estalló: "Durante años hemos luchado, y seguiremos luchando, por los derechos civiles y los derechos de los gais de todo el mundo. Cuando se trata de los derechos de la mujer todavía estamos en la Edad Media. Mi vestido en el la gala del MET fue una declaración política, y también una declaración de moda. El hecho de que la gente crea que una mujer no puede expresar su sexualidad, independientemente de su edad, es una prueba de que todavía vivimos en una sociedad sexista". Y sentenció: "Si tú tienes un problema con mi forma de vestir es simplemente un reflejo de tus prejuicios. Yo no tengo miedo a allanar el camino para todas las chicas que vengan detrás de mí. Nina Simone dijo una vez que 'la libertad es ser valiente', y yo no tengo complejos, seguiré siendo una rebelde en esta vida y en todas las demás".