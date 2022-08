Queen B está de vuelta y lo ha hecho por todo lo alto. "Poco se habla de la joya que es el nuevo álbum de Beyoncé'", tuitea Jon Kortajarena y las redes no podían estar más de acuerdo. Renaissance es el disco que tanto estábamos esperando, donde la música disco es la gran protagonista. Nació en pleno confinamiento, cuando la pandemia puso patas arriba la vida de todos. "Hacer este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que os inspire a soltaros y sentiros tan únicos, fuertes y sexys como sois", confesaba la artista en su lanzamiento.

En total, dieciéis temas. Break My Soul (The Queens Remix) es el single de presentación, una canción con la que pretende sacarnos a la pista de baile. No solo eso, Beyoncé no es la única voz que suena en este remix, probablemente el más especial hasta la fecha. ¡Se trata de Madonna! La reina del pop no canta ninguna estrofa nueva. Break My Soul se mezcla con el clásico Vogue de la reina del pop.

En esta nueva versión, Beyoncé hace un homenaje a grandes artistas femeninas, igual que hizo Madonna en el tema original, mencionando a grandes celebridades. Desde las más clásicas, como Aretha Franklin o Grace Jones, hasta las más contemporáneas, como Lizzo o Rihanna. Así dice parte de la letra de la canción:

Love thy hater, woo

Queen mother Madonna, Aaliyah

Rosetta Tharpe, Santigold

Bessie Smith, Nina Simone

Betty Davis, Solange Knowles

Badu, Lizzo, Kelly Rowl

Lauryn Hill, Roberta Flack

Toni, Janet, Tierra Whack

Missy, Diana, Grace Jones

Aretha, Anita, Grace Jones

Helen Folasade Adu, Jilly from Philly, I love you, boo

Don't just stand there, get in to it

Strike a pose, there's nothing to it

Vogue (Do it, do it, do it)

Mother of the House, ah

Michelle, Chlöe, Halle, Aaliyah

Alicia, Whitney, Riri, Nicki

House of Revlon, House of LaBeija

House of Amazon, the House of Aviance