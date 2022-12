Llega el especial fin de año Lorenavidad a RTVE Play. Un estreno exclusivo de la plataforma con la ganadora de MasterChef Celebrity 7 como protagonista. Lorena Castell está muy emocionada de tener al fin su propio especial de Navidad, pero lo que no esperaba es que en el mismo día del estreno se quedaría encerrada en un cuarto de baño. ¿Pero cómo ha llegado hasta esa situación? ¿Cuánto tiempo ha estado recluida? ¡Dale al play al vídeo de arriba para ver el momentazo que la artista ha publicado en sus redes sociales!

Lorena Castell, atrapada y liberada en Navidad

"Que no va. Que no va. Que no", se escucha decir a Lorena Castell al otro lado de la puerta. Su amigo Sergi ha sido el encargado de grabar el momento que han vivido juntos. "Si he venido a tu casa para estar aquí toda la noche, haberme avisado", dice Lorena entre risas al otro lado de la puerta.

Lejos de ponerse nerviosa, se lo ha tomado con mucha calma y, sobre todo, con mucho humor. Menos mal que no ha sido en un ascensor: "Una persona atrapada en el cuarto", dice de nuevo entre risas. Lorena se asoma entonces a la puerta, la cual tiene un cristal semitransparente, con el pomo de la puerta en la mano.

Rápidamente se puso a pensar cómo salir de ahí mientras sus amigos intentaban abrir la puerta al otro lado sin éxito, quedándose también ellos con el pomo en sus manos: "Tengo el picaporte y los tornillos en mi mano y un destornillador con punta de estrella, ¿cuánto tiempo tardaré en salir?", dice a cámara.

La verdad es que no mucho, con ingenio y bastante fuerza, picó parte de la puerta... Al conseguir abrirla, sus amigos fliparon al verla con unos cascos de obra puestos. Una auténtica aventura de Navidad que ha acabado con trozos de pared picados en el suelo.