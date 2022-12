Eurovisión Junior 2022 ya tiene país ganador. Lissandro de Francia ha conquistado Ereván con su canción "Oh Maman!". 16 países han luchado esta noche por alzarse con el 'mini' micrófono de cristal y la posibilidad albergar el festival el próximo año, pero solo uno lo ha conseguido. Armenia nos ha regalado esta noche un espectáculo trepidante, lleno de color, magia y muy digno para el 20º aniversario del certamen juvenil. Ya puedes ver todas las actuaciones de Eurovisión Junior 2021 en RTVE Play.

Lissandro consigue la segunda victoria para Francia gracias a su tema "Oh Maman!", una canción divertida y muy bailable en la que se nota el amor que siente este francés de 13 años por el pop y el rock. El tema ha sido compuesto por Frederic Chateau y Barbara Pravi, a quien recordaremos por su paso por Eurovisión 2021: quedó segunda con "Voilà".

“HERE HE IS! ���� France’s new Eurovision champion Lissandro! ������ #JESC2022 #SpinTheMagic pic.twitter.com/4PioB2gECU“