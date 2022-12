En poco más de 24 horas dará comienzo la final de Eurovisión Junior 2022. 16 países lucharán por alzarse con el 'mini' micrófono de cristal y el derecho de albergar el festival el próximo año. Además, este año es una edición muy especial ya que se celebera el 20ª aniversario del nacimiento del certamen juvenil. Croacia, España, Bielorrusia, Rusia, Georgia, Países Bajos, Armenia, Ucrania, Malta, Italia, Polonia y Francia, son los 12 países que en algun momento se han llevado la victoria. ¿Quién lo hará este año?

Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); David Charlin con la canción ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con 'Diamonds in the skies' (Malta); Luna con 'La festa' (Países Bajos); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Laura con 'To the moon' (Polonia); Nicolas Alves con 'Anos 70' (Portugal); Katarina Savi¿ con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Carlos Higes con 'Señorita' (España); Zlata Dziunka con 'Nezlamna (Unbreakable)' (Ucrania); y Freya Skye con 'Lose My Head' (Reino Unido) son los jóvenes participantes que podrían hacerlo.

El domingo 11 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, saldremos de dudas. No obstante, no todos los países parten con las mismas opciones. Algunos, tras los ensayos realizados, cuentan con más opciones para alazarse con el triunfo. Estos son los cinco países que se despuntan como favoritos para ganar: (teniendo en cuenta el número de visualizaciones en los vídeos oficiales del canal oficial de YouTube del cocurso)

Reino Unido: Freya Skye - 'Lose My Head' Los británicos vuelven al festival a lo grande. Tras 17 años sin participar en Eurovisión Junior, el Reino Unido quiere hacer historia con la joven Freya Skye. La representante británica fue elegida internamente por la CBBC, el canal infantil de la BBC, para representar a país en la XX edición del certamen. La eurovisiva Lucie Jones, representante del Reino Unido en 2017 con el tema "Never give up on you", fue la encargada de darle la noticia. Su canción "Lose My Head" es un dance-pop que trata temas como las amistades y seguir adelante dejando el pasado atrás. El Reino Unido ha apostado por una escenografía donde el rojo inunda todo el escenario y que recuerda a la fantasía de 'Alicia en el país de las maravillas'. Igual que la reina de corazones, Freya baja de su trono con forma de corazón para conquistar el de toda Europa. El Reino Unido se ha tomado muy en serio su regreso a Eurovisión Junior y el tema con el que compiten podría sonar perfectamente en el senior.

Armenia: Nare - 'DANCE!' Los anfitriones podrían volver a repetir la hazaña que logró Polonia en 2019 cuando Viki Gabor ganó el festival cantando en casa. Armenia nos trae una de las canciones más bailables de la edición. La cantante de 14 años fue elegida por la AMPTV para representar al país en la vigésima edición del festival con el tema 'DANCE!', una canción alegre, movida y muy pegadiza. El pop dance trata sobre una noche de fiesta, mucho baile y mucha diversión. Para transmitir ese espíritu, los armenios han optado por una puesta en escena con mucho carisma en el que vemos a Nare pasárselo muy bien ¿Conseguirá la cantante el tercer triunfo de Armenia en Eurovisión Junior?

Países Bajos: Luna - 'La Festa' Es sin duda uno de los packs más completos de Eurovisión Junior 2022. Luna, la representante de Países Bajos, nos trae LA FIESTA en mayúsculas. Con una puesta en escena muy parecida a la que ya vimos en el Junior Song Festival, la preselección neerlandesa para el festival infantil, Luna ofrece un gran show con una muy buena y dinámica realización. Hace 13 años que Países Bajos no gana el Festival de Eurovisión Junior, pero Luna podría romper con esa racha. La cancion 'La Festa' transmite un buen rollo increíble y un espíritu infantil muy acorde con el certamen. La neerlandesa será la encargada de abrir el festival con un 'dance break' que no dejará indiferente a nadie.

Georgia: Mariam Bigvava - 'I Believe' Mariam Bigvava se ganó su pase a Eurovisión Junior tras ganar el 'Ranina', una talent show infantil muy famoso en Georgia. La televisión georgiana fue la encargada de elegir la cancón de Mariam para Ereván 2022: 'I Believe'. El mid-tempo es una potente canción con un mensaje muy importante: la paz en el mundo. La artista de 12 años tiene una de las mejores voces de la edición y trae una de las puestas en escena más originales de la 20ª edición. La iluminación y las figuras geométricas juegan un papel muy importante en la escenografía de Georgia. La georgiana va acompañada por cuatro bailarinas sobre el escenario que realizan una danza interpretativa muy dramática. Georgia es el país que más veces ha ganado el Festival de Eurovisión Junior: 3 (la primera en 2008 con "Bzz...", la segunda en 2011 con "Candy Music" y la tercera en 2016 con "Mzeo").