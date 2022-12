Este viernes a las 20:00 horas, la web oficial del Festival de Eurovisión Junior abrirá las votaciones de la 20ª edición del certamen juvenil. A diferencia de la versión adulta del festival, en el Junior los espectadores de cada país, en este caso los españoles, podrán votar por su propia candidatura de manera gratuita y online: Carlos Higes y su canción ‘Señorita’, un pop latino bailable y muy pegadizo que hará bailar a toda Europa.

Estos son los pasos que debes seguir para dar tu apoyo al candidato valenciano:

'Spin the magic', el lema de Eurovisión Junior 2022

Dieciséis países participarán en Eurovisión Junior 222 con el lema ‘Gira la magia’. Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); David Charlin con la canción ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con 'Diamonds in the skies' (Malta); Luna con 'La festa' (Países Bajos); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Laura con 'To the moon' (Polonia); Nicolas Alves con 'Anos 70' (Portugal); Katarina Savi¿ con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Carlos Higes con 'Señorita' (España); Zlata Dziunka con 'Nezlamna (Unbreakable)' (Ucrania); y Freya Skye con 'Lose My Head' (Reino Unido) son los jóvenes participantes.

Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019) serán los encargados de presentar la 20ª edición de Eurovisión Junior bajo el lema 'Spin the magic'.