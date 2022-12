Carlos Higes cuenta las horas para coger el vuelo que le llevará a Ereván (Armenia), sede de Eurovisión Junior 2022 que se celebrará el próximo 11 de diciembre. Antes de cerrar la maleta llena de ilusiones y de la apuesta española para el certamen, ‘Señorita’, se ha despedido de sus compañeros de colegio de 6º de Primaria y de los medios de comunicación en su tierra natal, Valencia, a ritmo del challengue de su canción que ya ha conquistado en redes sociales de toda Europa.

El abanderado español no ha parado de promocionar su canción por toda España y Europa. A falta de poder viajar para no perder colegio, ha defendido su tema en las redes con un reto: que todo el mundo baile su canción con #SeñoritaChallengue.

‘Señorita’, compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down, invita al baile, la fiesta y la alegría; con elementos muy españoles, como las referencias en la letra a Ibiza y Valencia, tierra natal de Carlos, y al sol y las playas de nuestro país; y que incluyen algunos versos en inglés que la hacen mucho más pegadiza para los no hispano-hablantes. Además, el tituloes una palabra que entiende todo el mundo y que se asocia a otros grandes hits de la música española y latinoamericana.

Eurovisión Junior 2022: ‘Spin the magic’

Dieciséis países participarán en Eurovisión Junior 222 con el lema ‘Gira la magia’. Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); David Charlin con la canción ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con 'Diamonds in the skies' (Malta); Luna con 'La festa' (Países Bajos); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Laura con 'To the moon' (Polonia); Nicolas Alves con 'Anos 70' (Portugal); Katarina Savi¿ con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Carlos Higes con 'Señorita' (España); Zlata Dziunka con 'Nezlamna (Unbreakable)' (Ucrania); y Freya Skye con 'Lose My Head' (Reino Unido) son los jóvenes participantes.

Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019) serán los encargados de presentar la 20ª edición de Eurovisión Junior.