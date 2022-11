¡No queda nada para Eurovisión Junior 2022! Dos semanas nos separan de la 20º edición que acogerá la capital de Armenia, Ereván. Allí conoceremos al ganador o ganadora del certamen infantil. ¿Conseguirá Carlos Higes levantar el segundo "mini" micrófono de cristal para España? Por el momento, el joven valenciano, que defenderá el tema "Señorita", está preparando muy bien su actuación con la que nos sorprenderá en el complejo Karem Demirchyan. Pero, ¿quiénes serán los encargados de conducir toda la gala el próximo 11 de diciembre?

Hace una semana, la emisora armenia, AMPTV, se encargó de anunciar a los anfitriones de la edición que acogerán en el país. Los presentadores en Ereván serán Iveta Mukuchyan, Garik Papoyan y Karina Ignatyan. A los eurofans tanto del certamen senior como del junior les sonaran los tres rostros.

¿De qué nos suenan los presentadores?

El primer nombre es Iveta Mukuchyan. La artista representó a Armenia en Eurovisión 2016 con su clásico electro-pop, "LoveWave". Sobre el escenario del Globen Arena, donde defendió su tema, consiguió una séptima plaza y recibió un total 249 puntos por parte del jurado (115) y del público (134), uno de los mejores resultados de Armenia en el certamen europeo.

Tras su paso por el certamen senior, Iveta ha sido miembro del jurado de la preselección nacional "Depi Evratesil" en las ediciones de 2017 y 2018. Además, tuvo la oportunidad de ser jurado internacional en distintas preselecciones europeas como el Melodifestivalen 2017, la final nacional de República Checa o el Destination Eurovisión francés, ambas en 2018. También fue la encargada de dar los votos del jurado armenio durante Eurovisión 2017.

A Mukuchyan le acompañarán el actor, escritor y comediante Garik Papoyan, conocido como "el chico más divertido de Armenia". El comendiante compuso del tema de "Not Alone", con el que el representante armenio, Aram MP3, terminó cuarto en Copenhague 2014. Como también del la canción "Walking out" de Srbuk, que no consiguió pasar de la segunda semifinal en Tel Aviv 2019. Los 49 puntos otorgados por el jurado y el público son el peor resultado histórico de Armenia en la competición.

En 2022, el presentador y músico fue escogido como portavoz de las puntuaciones del jurado armenia en la Gran Final. Los 12 puntos de su país se los otorgaron a la representante española, Chanel Terreno y su "SloMo".

El trio lo completa Karina Ignatyan. La joven conoce muy bien Eurovisión Junior ya que representó a Armenia en el escenario del Gliwice Arena en 2019. Su "Colours of your dream", escrito entre otros por Avet Barseghyan (presentador del certamen infantil en 2011), escaló hasta la novena posición con 115 puntos. Justo en esa edición, España regresó tras 13 años de ausencia con Mélani y "Marte". La televisión pública del país, ARMTV, continúa con la exitosa estrategia de apostar por un rostro juvenil y exparticipante del festival infantil.