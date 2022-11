Eurovisión Junior está de aniversario. En la edición de Ereván, el certamem infantil cumple 20 años. En el año 2003, la Unión Europea de Radiofusión (UER) decidió crear un Festival de la Canción para que participasen aquellos niños y niñas de entre 8 y 15 años. A imagen del Melodi Grand Prix Nordic, celebrado por Dinamarca, Suecia y Noruega, la UER organizó el primer festival en Copenhague el 15 de noviembre de 2003.

A los tres países nórdicos se uniron aquellos que tenían tradición eurovisiva en el certamen senior como Bélgica, Países Bajos, España, Chipre, Grecia, Reino Unido y Malta. Más tarde se añadieron otros nuevos como Macedonia del Norte, Letonia, Bielorrusia, Rumania y Polonia. Además, para la edición de 2015, Australia recibió una invitación para participar en Eurovisión Junior, convirtiéndose en el primer país oceánico en concursar. Tres años más tarde, se sumó a la lista Kazajistán.

La capital de Armenia ha decidido invitar a la XX edición a todos los ganadores del concurso junior. Desde la primera victoria que fue para Croacia, abanderada por Dino Jelusic y "Ti si moja prva ljubav" con 134 puntos, hasta el año pasado Maléna, la ganadora en París con "Qami qami" tras los 224 puntos alcanzados. ¿Entregará la representante de Armenia 2021 a Carlos Higes, abanderado de España en Eurovisión Junior 2022, el "mini" micrófono de cristal? ¡Descúbrelo el próximo 11 de diciembre!

2003: Dino Jelusic y "Ti si moja prva ljubav"

La primera sede de Eurovisión Junior fue la capital de Dinamarca, Copenhague. El país ganador del primer "mini" micrófono de cristal fue Croacia con su representante Dino Jelusic. El joven interpretó el tema "Ti si moja prva ljubav" y recibió puntos por parte de todos los países participantes en esa edición.

En segunda posición, quedó España con Sergio y su emotivo "Desde el cielo", dedicada a su madre. El artista resultó ganador de Eurojunior 2003. Revive el programa de los jóvenes talentos españoles. El podió lo cerró el Reino Unido con su abanderado, Tom Morley con "My song for the world".

Gracias a los eurofans, hemos sabido por el chat del programa del Eurovermú, que el croata no asistirá a la edición de Ereván 2022.