¡Ya puedes ver un avance en exclusiva del segundo ensayo de Carlos Higes! El representante de España en Eurovisión Junior 2022 ha vuelto a subirse al escenario de Karen Demirchian de Ereván para realizar su segundo ensayo. El candidato valenciano ha brillado como nunca en una puesta en escena vibrante, llena de luz y mucho baile.

Carlos Higes ha conseguido transmitir la fiesta mediterránea y la buena energía de "Señorita" con su interpretación. Tanto él como sus cuatro bailarines, Felipe, Adrián, Mauro y Juan Diego, han realizado esta mañana su mejor pase hasta el momento. El valenciano ha tenido tiempo de realizar tres pases completos de la canción donde lo que más se destaca son las mejoras vocales y los cambios de realización e iluminación.

La directora vocal Natalia Calderón se ha mostrado muy satisfecha con los dos últimos pases que ha hecho Carlos sobre el escenario. "Estoy muy contenta, ha cantado súper bien, en el segundo y tercer pase ha clavado todas las notas", ha dicho Calderón tras el segundo ensayo de Carlos Higes. En cuánto a la coreografía, los cinco, en palabras de Vicky Gómez, han estado perfectos: "Me he emocionado muchísimo con el último pase. Después de tantos meses de trabajo es increíble verles brillar tanto sobre el escenario". El baile de "Señorita" no ha sufrido grandes cambios con respecto al ensayo del miércoles, pero sí que se ha pulido y perfeccionado. "Vais a flipar, así que preparaos porque se viene", ha sentenciado la coreógrafa.

Carlos Higes en el segundo ensayo de Eurovisión Junior 2022 Santi Gómez

Un total de 14 cámaras -incluidas steady cams, cámaras robotizadas, una grúa…- ha utilizado la directora creativa austriaca Marie Sophie Kreisll para la realización de "Señorita", que suma un total de alrededor de 70 planos. Con respecto al primer ensayo, se han aumentado en diez planos para destacar los primeros planos de Carlos Higes.