A las 16:57 (19:57 hora Armenia) pisaba Carlos Higes el escenario con más fuerza y seguridad que nunca. Su carisma y talento han conquistado a los espectadores de toda Europa a ritmo de ‘Señorita’ -compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down- en Eurovisión Junior 2022. El joven de 11 años ha conseguido la sexta posición y ha levantado al público del Karen Dermichyan, sede de la 20ª edición del certamen.

En primera posición, el francés Lissandro 203 puntos, segundo ha sido Armenia con 180 y tercera Georgia con 161. El certamen se ha podido seguir en directo por La 1, RTVE Play y Canal Internacional, a partir de las 16:00 horas.

“Me lo he pasado genial. Lo hemos disfrutado y espero que os haya gustado mucho la actuación”, ha afirmado un emocionado y exultante Carlos nada más bajar del escenario.

Carlos, segundo favorito del televoto (78) y sextos para el jurado profesional (59), ha recibido puntos de los jurados de todos los países participantes: Países Bajos (3), Polonia (1), Kazajistán (2), Malta (10), Italia (1), Francia (4), Albania (4), Georgia (1), Irlanda (1), Macedonia del Norte (5), Reino Unido (12), Portugal (2), Serbia (1), Armenia (8) y Ucrania (4). El jurado de España, cuya portavoz ha sido Juan Diego, uno de los bailarines, ha dado sus 12 puntos a Armenia, 10 a Georgia y 8 a Países Bajos.

España, que regresó a Eurovisión Junior en 2019 con Melani, tiene un gran palmarés en el certamen infantil. Tras el triunfo de María Isabel con ‘Antes muerta que sencilla’, en 2004, conquistó dos segundos puestos (Sergio, en 2003 y Antonio José, 2005) y un cuarto (Dani, en 2006). Tras el tercer puesto de Melani, Soleá repitió posición en 2020, en una edición online debido a la pandemia; mientras que Levi Díaz fue decimoquinto.

El joven Lissandro, de 13 años, ha sorprendido a todos con su gran voz y la canción 'Oh Maman!', y con Bárbara Pravi (Eurovisión 2021) entre sus autoras, y ha logrado la segunda victoria para Francia. Armenia, país organizador, ha conquistado la segunda plaza con 'Dance!', una canción de pop bailable interpretada por Nare, de 14 años. La tercera plaza es para Mariam Bigvava, de 12 años, (Georgia) con la canción 'I believe', de Giorgi Kukhianidze.

Carlos Higes ha salido al escenario en la 11ª posición, tras Macedonia del Norte y antes que Reino Unido. Su propuesta, ‘Señorita’, una canción latina y bailable compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down que ha hecho bailar a toda Europa.

Eurovisión Junior 2022: ‘Spin the magic’

Dieciséis países han participado en Eurovisión Junior 222 con el lema ‘Gira la magia’. ‘La Festa’ de Países Bajos ha abierto la gala. A continuación, Laura con 'To the moon' (Polonia); David Charlin ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con 'Diamonds in the skies' (Malta); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Carlos Higes con 'Señorita' (España); Freya Skye con 'Lose My Head' (Reino Unido); Nicolas Alves con 'Anos 70' (Portugal); Katarina Savi¿ con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); y ha cerrado el show Ucrania con Zlata Dziunka y 'Nezlamna (Unbreakable)'. La participante de Serbia no pudo, finalmente, actuar en directo por cuestiones de salud y se emitió en su lugar la actuación del

Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019) han sido los presentadores de la 20ª edición de Eurovisión Junior, que ha incluido un homenaje a los ganadores de toda la historia del certamen, y las actuaciones de Malena, ganadora del año pasado del junior, y Rosa Linn, representante armenia en Eurovisión 2022.