Todo está listo ya en Ereván (Armenia) para acoger Eurovisión Junior 2022, que celebra su 20ª edición. Dieciséis países competirán en el certamen juvenil para conseguir el mini-micrófono de cristal, entre ellos España con Carlos Higes, que saldrá al escenario en la 11ª posición, entre Macedonia del Norte y Reino Unido, para poner al público a bailar con ‘Señorita’. Se podrá seguir en directo en La 1, RTVE Play y Canal Internacional, a partir de las 16:00 horas.

Carlos Higes saldrá al escenario a defender ‘Señorita’, propuesta latina y bailable compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down que promete hacer bailar a toda Europa al ritmo de su viral ‘Señorita-challengue’.

Eurovisión Junior 2022: ‘Spin the magic’

Dieciséis países participarán en Eurovisión Junior 222 con el lema ‘Gira la magia’. ‘La Festa’ de Países Bajos abrirá la gala. A continuación, Laura con 'To the moon' (Polonia); David Charlin ‘Jer-Ana (Mother Earth)’ (Kazajistán); Gaia Gambuzza con 'Diamonds in the skies' (Malta); Chanel Dilecta con ‘Bla Bla bla’ (Italia); Lissandro con ‘Oh Maman!’ (Francia); Kejtlin Gjata con ‘Pakëz Diell’ (Albania); Mariam Bigvava con ‘I believe’ (Georgia); Sophie Lennon con ‘Solas’ (Irlanda); Lara feat. Jovan & Irina con Životot E Pred Mene (Macedonia del Norte); Carlos Higes con 'Señorita' (España); Freya Skye con 'Lose My Head' (Reino Unido); Nicolas Alves con 'Anos 70' (Portugal); Katarina Savi¿ con ‘Svet Bez Granica’ (Serbia); Nare con ‘Dance!’ (Armenia); y cerrará el show Ucrania con Zlata Dziunka y 'Nezlamna (Unbreakable)'.

Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019) serán los encargados de presentar la 20ª edición de Eurovisión Junior, que incluirá un homenaje a los ganadores de toda la historia del certamen, y las actuaciones de Malena, ganadora del año pasado del junior, y Rosa Linn, representante armenia en Eurovisión 2022.