En los últimos años, el thriller se ha convertido en uno de los géneros preferidos del cine español. Directores de renombre como Alberto Rodríguez (La isla mínima), Rodrigo Sorogoyen (As bestas, El reino), Manuel Martín Cuenca (Cánibal, La hija) han apostado por mostrar crímenes que destapan el alma humano, que indagan en la corrupción policíal o política y que demuestran la buena salud del géner en nuestro país. Bajocero (2021), el thriller carcelario que puede verse en RTVE Play (hasta el 19 de diciembre), es una muestra de ello.

Protagonizada por Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo, la acción nos lleva a una gélida noche en la que un convoy policial lleno de presos sufre un violento asalto durante el traslado de presos. Al mando, un siempre solvente Javier Gutiérrez en la piel de un policía ha de hacer frente al ataque. Atrapado entre un exterior hostil, con temperaturas bajo cero, y el interior blindado de un vehículo en el que los presos harán lo que sea aprovechar la oportunidad y escapar.

¿Dónde fue rodada Bajocero?

La cinta, dirigida por Lluís Quílez, sumerge a sus personajes en una atmosfera claustrofóbica de suspense y terror, donde el paraje natural nocturno, asolado por la nieve y una densa niebla, impacta de forma determinante en la trama. Una propuesta que transita del terror a la acción más trepidante, casi a tiempo real, y que tuvo uno de los rodajes más extremos de nuestro país. Los actores tuvieron que enfrentarse a condiciones climátologicas extenuantes en mitad. El rodaje se trasladó a la Sierra de Guadarrama y a la antigua cárcel de Segovia, en los días más duros del invierno. Bajocero: Las claves del éxito

Bajocero llega a la plataforma de RTVE Play con el respaldo de su estreno en Netflix, donde se convirtió en una de las películas más vistas. Una cinta que no tuvo su paso por salas, pero que no lo necesitó para hacerse con el público. La clave pasa por un guion sin fisuras que ahonda en el género humano y aporta profundidad a unas tramas de acción que dejarán al espectador sin aliento. Una suerte de snow western que nos hará preguntarnos si estamos del lado del justiciero o del forajido. ¡No te la pierdas, Bajocero (tras la emisión este domingo en La 1) estará disponible en RTVE Play hasta el 19 de diciembre!