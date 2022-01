Javier Gutiérrez en la película más inquietante de RTVE Play

Javier Gutiérrez se mete en la piel de un hombre sin escrúpulos, un manipulador de tomo y lomo en El autor (2017). La cinta, dirigida por Manuel Martín Cuenca (Caníbal, La hija) es la adaptación al cine de El móvil, la novela de Javier Cercas. ¿Qué significa tener talento? ¿qué diferencia a un genio de un necio? Son preguntas que deja en el aire esta sátira sobre la ambición creadora.

Un entregado y convincente Javier Gutiérrez interpreta a Álvaro, un hombre obsesionado con convertirse en escritor que comienza a observar a sus vecinos como posibles personajes de la gran novela que ambiciona. Hasta que comienza a manipularlos para que reaccionen a las tramas que les asigna. María León, como su mujer y escritora de best-sellers, y Antonio de la Torre, como un abusivo profesor de creación literaria, completan el reparto de una película que cuenta con la banda sonora original de José Luis Perales.

“Para mí es como un milagro. Es una novela que escribí hace 32 años. Entonces yo era un tipo que no había publicado nada, no conocía a nadie en el mundo literario, era un tipo perdido, extraviado. Un ovni”, recuerda Cercas en una entrevista con RTVE.es. Dosis biográficas que se volcaron en su novela. “Ahora me parece una locura: me encerré en una habitación de Barcelona a escribir, con un dinero que no tenía, le pedí a mi padre y nunca le devolví”.

“¿Hasta dónde puede llegar un autor para inspirarse?

La respuesta, el próximo domingo.

22:25h en @la2_tve pic.twitter.com/GfQxQKthBW“ — Versión Española (@Version_TVE) December 17, 2021

La perturbadora y adictiva personalidad de Martín Cuenca El autor no es la primera cinte que aborda el proceso de creación en el que se enredan los tormentos de la página en blanco, la aspiración a la gloria y el reconocimiento o el fracaso. Ahí están por ejemplo Historia de un crimen (2006), Sin límites (2011), Ruby Sparks (2012) o En la casa (2012). Pero Martín Cuenca pone el foco en la parte más vergonzante y hará que el espectador se remueva en el sillón. Hay un punto irónico sobre el que el director posa su mirada. "Es un hombre de talento corto, pero sí le respeto porque sufre el mismo proceso de búsqueda. Esa pulsión de querer hacer y a lo mejor ser un idiota. Quería reflexionar desde ese lado no solemne”, explica. ¿Es entonces El autor una autosátira? “Sí, es una exageración de mí mismo, de esa locura y necesidad de escribir algo. Yo me siento un poco Álvaro y no pasa nada por decirlo”, contesta el director. Aunque el director de La mitad de Oscar rebaja su habitual tono y abandona su poderoso estilo, el juego entre la realidad y la ficción se refleja en hermosas secuencias de sombras chinescas en el patio del bloque de viviendas. “Quería hacer una ficción dentro de unas sombras y homenajear a los pioneros del cine como Segundo de Chomón. Es lo que más he disfrutado como cineasta”, explica. 04.34 min Días de cine - El autor