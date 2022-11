Rosalía, Jorge Drexler y C. Tangana, Christina Aguilera… Son solo algunos de los artistas que se han llevado a casa al menos un premio Latin Grammy, una gala con momentazos como el discurso de la nonagenaria Ángela Álvarez como artista revelación o el baile que se ha marcado la motomami con Rauw Alejandro. Quien se ha ido con las manos vacías, sin embargo, ha sido Estrella Morente, nominada en la categoría de mejor álbum de música flamenca, en la que también competía su hermano Kiki Morente. Ninguno de los dos se ha hecho con el galardón y hoy la cantante se ha hecho eco en Instagram de una entrevista en la que cargaba contra los Grammy para horas después arrepentirse y borrar el post.

Ni su Leo ni El cante de su hermano han ganado el premio para el que ambos álbumes estaban nominados. Hoy la artista ha compartido en Instagram una entrevista del Diario de Burgos publicada hace una semana, el 11 de noviembre, con motivo de un concierto suyo en la ciudad y de título llamativo: "A mí me da de comer Burgos, no los Premios Grammy" . Estrella Morente se ha disculpado sobre sus comentarios diciendo que a veces habla sin pensar , a lo burro, pero más tarde ha acabado borrando el post. ¿Qué decía en la entrevista?

Su reacción inicial tras conocer la nominación fue de alegría. " ¡Esto ya para mí es un premio! Estar nominada a un Latin Grammy ya es un hermoso reconocimiento al trabajo, a la entrega y el compromiso que yo he adquirido desde muy joven con la música y con el arte", escribía Estrella Morente el 21 de septiembre. "Pero si además a esta emoción le sumamos que han nominado a mi Kiki Morente pon el mejor álbum flamenco la sensación es indescriptible… No todos los días sucede esto. ¿Recordáis algún caso en el que dos hermanos , (de manera independiente no en grupo) hayan sido propuestos para el mejor álbum flamenco ?", se preguntaba ilusionada.

"Se utiliza mi nombre para publicidad"

Estrella Morente se refiere a su nominación como "una palmadita en la espalda": "Los premios son muy bonitos, pero lo que te saca las castañas del fuego es el día a día, el trabajo; no desprecio los reconocimientos, pero, honestamente, el Grammy no es lo que rige mi vida". Nominada junto a María Toledo, Kiki Morente, Carmen Doorá y Las Migas (las ganadoras del galardón), Estrella explicaba al Diario de Burgos que prefería que uno de ellos se lo llevara: "Estaría encantada de que se lo dieran a cualquiera de ellos, que son jóvenes y necesitan ese caminar. Estoy convencida de que les haría más ilusión que a mí". La artista señalaba además que por sus conciertos en ciudades como Burgos recibe "un sueldo como trabajadora", mientras que "en los Grammy no se me regala nada, al contrario, se utiliza mi nombre para publicidad".

Estrella Morente junto a sus hermanos, Kiki y Soleá Morente. GTRES GTRES/ Jose Ignacio Viseras

Sus palabras se publicaban el pasado viernes 11 y hoy ha posteado la entrevista en Instagram, aunque ya no se puede ver la publicación en su cuenta personal, que ha borrado. Lo que sí se puede leer es su post anterior, también en referencia a los Grammy Latino. "Vamos allá!! Que DIOS reparta suerte, a ver que dos hermanos lo repiten en la próxima edición jaja. En serio muchísima suerte para todos los compañeros, todo el cariño del mundo, Viva el Flamenco!!", decía la hija de Enrique Morente.