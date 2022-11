Un sueño que puede hacerse realidad. Agoney ha sido escogido como uno de los 18 partipantes del Benidorm Fest, que se celebrará el 31 de enero, 2 y 4 de febrero, y donde actuará con la canción Quiero arder. Aunque no es la primera vez que se postula para ser el representante de España en Eurovisión. Hace cuatro años, cuando estaba en la academia de Operación Triunfo, junto a su gran amiga, Miriam Rodríguez, cantó en la gala especial para escoger al representante de Lisboa 2018, "Magia". Un tema compuesto por los artistas David Cantero, ex de El canto del loco, Diego Cantero de Funambulista y Tato Latorre. Los dos quedaron en un quinto puesto donde salieron elegidos Amaia y Alfred con "Tu canción".

La vocación musical a Agoney le viene desde muy pequeño. Todo comenzó a los seis años de edad cuando empezó a tocar la tompreta en la banda musical de Adeje (su pueblo natal). Tras enamorarse del instrumento decidió estudiar musica y especializarse en artes escénicas en sus estudios secundarios. Antes de entrar en la academia de Operación Triunfo 2017, trabajaba en un hotel de Tenerife como cantante.

“Con ganas de pastel” no has dejado Agoney tras su actuación en la gala de presentación del Benidorm Fest. El exconcursante de Operación Triunfo 2017 se ha subido al escenario con seis bailarines para cantar “Cachito”, su último lanzamiento. La coreografía de la canción estaba hecha por la pareja del canario, Marc Montojo.

Agoney, participante de OT 2017

Hace 5 años, el canario se convirtió en uno de los 18 seleccionadas por Noemi Galera para participar en la gala 0 de la novena edición de Operación Triunfo. El número 1450 interpretó "Purple Rain" poniendo al público de pie. De la mano de Joe Pérez, miembro del jurado, llegó su billete a la academia de OT 2017.

Semana tras semanas, Agoney volvía a dejar boquiabierto a los espectadores. Su voz y su garra sobre el escenario eran las píldoras necesarias para ver nacer a una nueva estrella. Entre sus actuaciones más destacadas están "Runnin'" de Beyoncé junto a Miriam, "Symphony" de Zara Larsson junto a Nerea Rodríguez y "Manos vacías" de Miguel Bosé, cantada junto a Raoul y donde suma 4,9 millones de visualizaciones. En solitario, las más potentes "Where have you been" de Rihanna y "Eloise" de Tino Casal, donde tiene 2,9 M de reproducciones.

Estuvo nominado, por primera vez, en la gala 9, donde se enfrentó a uno de sus pilares dentro de la academia como Nerea Rodríguez. Gracias a "Somebody to love" de Queen, consiguió la permanencia en el programa con el 53% de los votos. Tres galas más tardes, fue eliminado quedando en la 6º posición, después de una votación junto a la concursante Ana Guerra.