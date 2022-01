Conocimos a Ana Guerra durante su paso por Operación Triunfo 2017. La concursante canaria destacó por su naturalidad, su alegría y su talento. Ahora la ex concursante desvela cómo se sintió después de abandonar la academia. Ella no ha sido, ni mucho menos, la primera concursante de OT que habla sobre los problemas a los que uno se enfrenta tras la salida del famoso talent, como el de pasar de ser una persona anónima a ser famosa. Pero esta vez Guerra se ha referido a las envidias que surgen entre compañeros cuando la gente constantemente compara tu carrera con la del resto. "Cuando salimos a todos no nos fue igual, es una realidad. Probablemente, me den por decirlo", confesó la cantante y compositora en la última entrega el programa 'Fuera del mapa', presentado por Alberto Chicote y emitido en La Sexta este 4 de diciembre.

La artista se abrió en canal con el conocido cocinero y presentador, a quién le contó cómo ha conseguido superar la envidia que sentía hacia algunos de sus compañeros de concurso. "Yo envidiaba carreras de compañeros que habían salido del programa", señaló la cantante a Chicote. "Cuando salimos de Operación Triunfo nuestras carreras fueron completamente por separado. Empezó a haber diferentes niveles entre nosotros y la industria musical nos convirtió en competidores. Me llevé una gran decepción, porque yo hubiera dado todo para que eso no sucediera", añadió.

Nada mas salir del concurso, de la primera parte de su carrera, la cantante cuenta que se sintió obligada a hacer música que no le hacía feliz y que no obtuvo los resultados que se esperaban. De ahí surgieron las comparaciones con sus compañeros. En ese momento, la canaria decidió deshacerse de ello y cambiar las cosas: "Esa toxicidad me desapareció cuando decidí coger un disco que tenía hecho y no sacarlo. Decidí que no iba a tomar ese camino, que quería cantar otras cosas y que quería contarlas de otra manera. Se lo conté a la compañía y ahora hago lo que quiero", destacó Ana.

Por otra parte, la cantante asegura que se ha sentido traicionada en determinadas ocasiones. "A lo largo de estos tres o cuatro años ha habido gente que creo que me ha alejado de su vida por no ser tan importante", declaró para el programa de Chicote. Motivo por el cual ha decidido alejarse de esas personas que solo restan en su vida. "Me han desaparecido todas las envidias e intento no rodearme de gente que me envidia. Los que están son los que siempre han estado".