Ana Guerra acaba de publicar nuevo disco, 'La luz del martes' y ha visitado Mejor Contigo para presentarlo. Un título que tiene un origen tan curioso como honesto. "Hubo un martes 13 de octubre (de 2020) en el que, después del confinamiento, me hice una serie de preguntas, fui muy sincera conmigo misma y decidí que quería contar otras historias y cantarlas de otra manera".

Un martes de luz que a Ana Guerra le llegó tras "tocar fondo" en el "peor año" de su vida. "Esa revelación ha hecho que empiece un camino bonito, cuando tocas el fondo lo que queda es subir. En el disco hay doce heridas que hemos tenido que rascar para contar las historias con sinceridad".

Sobre su paso y su salida por Operación Triunfo, Ana Guerra reconoce que "cuando salimos, fue todo muy rápido. No nos prepararon lo suficiente para el fenómeno que había fuera. El confinamiento me ayudó a digerir lo que había pasado".

¿Quién de los tres es más divertido de copas? "Aitana, que está muy loca y es súper espontánea". ¿Y cuál de los tres está más colgado? La respuesta probablemente no sorprenda a nadie: Amaia. Por último, ¿con quién se iría de mochilero? "Con Cepeda, que ha vivido mucho en el campo y tendría soluciones para todo ".

Borrón y cuenta nueva: "Al público no se le puede engañar"

Dos días antes de la fecha en la que tenía programada la reunión con su discográfica para mostrarles el disco que tenía preparado en su momento, la cantante tinerfeña tomó una decisión crucial: paralizó el proceso y explicó la situación a su compañía: "Esto es lo que yo quiero ser".

"Ahora mismo estoy siendo mi mejor versión. Esto lo he hecho, primero, por mí. Y, segundo, por el público. Al público no se le puede engañar", ha afirmado Ana Guerra.

Su segundo single, 'Tik Tak', "era la primera canción del cambio", y la artista quiso reflejar "las sombras, lo mal que lo he pasado, la ansiedad, el cambio. Había que coger algo muy ambiguo y bajarlo a tierra". Por eso, en el videoclip "me voy despojando de todo hasta que me quedo con una lluvia y sin absolutamente nada".