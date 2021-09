'La luz del martes', así se llama el nuevo disco de Ana Guerra. Un trabajo que está a punto de ver la luz en formato disco y vinilo. ¡Y al que solo le faltan horas! Hoy en Tarde lo que tarde, hemos charlado con ella y nos ha contado todos los detalles de este álbum.

"Me hace muchísima ilusión porque para mí los vinilos siempre han sido referencia de los grandes músicos. No es que yo me considere una gran músico, pero empiezo a serlo y empiezo a querer serlo, a querer ser ese objetivo de esos grandes músicos que tienen un vinilo. Y estoy súper orgullosa".

Así es como probablemente se encuentren ahora los fans de Ana Guerra, contando los minutos para escuchar íntegro su nuevo álbum y verla en persona en el Corte Inglés de Goya firmando discos y vinilos: "Animo a todo el mundo a que se vengan. Empezamos la firma a las seis de la tarde y dicen que acaba a las ocho, pero yo acabaré a la hora a la que deje de haber gente", ha querido aclarar Ana.

Un disco que irradia luz, la más bella luz interior de la artista que refleja en cada una de sus canciones, empezando por la portada, y en el que nos vamos a encontrar con "doce heridas": "Al final yo, las sesiones de composición si les tuviera que poner una imagen, me imaginaría una persona llena de tiritas".

Tiritas que, según la artista, tenemos todos y cubren esas heridas que tenemos que destapar para que un buen día puedan curarse: "Te arrancas esa tirita, te miras esa herida y profundizas, hablas, porque nos creemos únicos con lo que nos pasa, pero nos encontramos con que todo el mundo tiene una historia muy parecida. Y esas heridas al final se cierran con todo este proceso: hablas de ellas, compones una canción, le dedicas un tiempo, haces como una especie de terapia, luego las grabas, las produces. Ves cómo los grandes músicos que han participado en este disco están tocando tus heridas. Y yo creo que esa herida se empieza a cerrar cuando ves a alguien en el público cantando tu herida".

Y, aunque el álbum se compone de doce canciones, Ana Guerra nos ha confesado que llegó a escribir "cuarenta heridas" que, después de un difícil proceso de selección, han quedado reducidas a las canciones que podremos escuchar a partir de esta noche en el disco. "Era muy complicado. Me ayudó mucho mi equipo de Universal para elegir estas doce canciones y creo que merece la pena".

"Si el mundo cambia, ¿cómo no voy a cambiar yo?" Desconectar para volver a conectar. Fue justo lo que Ana Guerra se atrevió a hacer este tiempo de atrás: "Era necesario. Era necesario decirle que no a lo que había hecho. Yo tenía que ser fiel, yo sabía que me iba a subir a un escenario y sabía que iba a mirar a la gente a la cara, gente que ha pagado por verme, gente que está comprando mi disco y yo tenía que dormirme tranquila cada noche sabiendo que había hecho lo correcto", explica. Y lo hizo. Y dejó a un lado ese disco en el que estaba trabajando para dar un giro completo a su trabajo: "Pensé que me iban a echar de la compañía, pero lejos de eso, han apostado por mí con el corazón y, por supuesto, no nos podemos olvidar de que al final han invertido dinero en mí porque han creído en mi proyecto", añade. Casi un año después, aquí está el resultado: 'La luz del martes'. Un disco íntimo y muy personal que rompe con todo lo que habíamos escuchado hasta ahora de Ana Guerra.