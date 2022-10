8:35

Força activitats als cementiris de Barcelona en els dies previs a Tots Sants

Molts han avançat la visita per evitar aglomeracions. Va ser el cas del cementiri del Poble Nou, on es va produir alguna aglomeració per accedir-hi en cotxe. Moltes les persones han avançat la tradicional visita al cementiri, que s'acostuma a fer demà. L'ajuntament de Barcelona calcula que igualaran la xifra de visitants de l'any passat, de 118.000 persones. Per això, i per evitar cues, aconsellen aprofitar aquests dies previs i accedir als espais en transport públic.