16:12

Denuncien molèsties constants a les discoteques del Paral·lel

Els veïns expliquen que estan farts del soroll i els incidents que passen a altes hores de la matinada. La discoteca Brisas, davant d'on han apunyalat mortalment un jove la matinada passada, ja hi havia hagut aldarulls el mes d'abril. L'Ajuntament de Barcelona es queixa perquè no té competències per actuar.