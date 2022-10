05:15

Aquesta setmana s'ha celebrat la Setmana dels Usos del Temps on s'han aplegat ponents de tot el món per debatre sobre qüestions horàries

La matinada d'aquest diumenge hem canviat l'hora hem entrat a l'horari d'hivern. Podria ser la penúltima vegada que es fa si finalment s'aplica la decisió que va prendre el 2019 el Parlament Europeu per acabar amb l'adopció, cada primavera, de l'horari d'estiu.

Aquesta setmana, un grup d'experts, en el marc de la 'Time Use Week' ha demanat al Consell de la Unió Europea acabar amb el canvi d'hora. Per facilitar la seva posada en marxa ha elaborat un pla de transició per tal d'establir zones horàries naturals de forma permanent a Europa. Proposen que Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Portugal i Espanya endarrereixin els seus rellotges per últim cop a la tardor del 2023.

En parlem amb Marta Junqué, coordinadora de la 'Barcelona Time Use Initiative'. | OLGA RODRÍGUEZ