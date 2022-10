Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquest diumenge a la matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. La policia catalana ha estat alertada cap a les sis de la matinada de què hi havia un noi ferit prop de les Drassanes.

Fonts municipals han confirmat que els fets s'han produït davant de la discoteca 'Brisas del Caribe'. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort i per identificar i localitzar el presumpte autor de l'agressió.

Hi ha precedents L'abril passat una baralla davant la discoteca va acabar amb quatre ferits per arma blanca. Dies després, una macrooperació policial va localitzar armes blanques i drogues en aquest establiment. Segons fonts municipals, el districte de Sants-Montjuïc fa mesos que persegueix els incompliments del local d'oci en l'àmbit del règim d'activitats però l'Ajuntament de Barcelona no té competències per tancar-la per raons de seguretat.