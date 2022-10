No cal anar als Estats Units per trobar cases del terror en aquests dies de Tots Sants. A ningú se li escapa que Halloween va guanyant adeptes any rere any. Una "nit de difunts" que s'ha de combinar amb la festa de la Castanyada i amb la diada de Tots Sants i alguns no veuen amb bons ulls aquesta adopció d'una cultura estrangera.

Tot i l'esforç per mantenir les tradicions, en escoles com Jaume Balmes a l'Hospitalet reconeixen que ja només la celebren a l'etapa d'infantil. "De mica en mica Halloween va guanyant terreny a la Castanyada", afirma Pablo Domínguez, cap d'estudis del centre. I és que cada cop més petits demanen disfressar-se per aquests dies, segons el cap d'estudis. "Tota la temàtica que envolta el Halloween els hi agrada", diu.

Creix la venda de disfresses Passatges del terror, tallers de màscares i maquillatges... L'interès per Halloween creix i això també repercuteix en les vendes de maquillatge i disfresses. Les botigues viuen aquests dies amb gran expectativa perquè suposa fer més caixa, deixant la imatge de cues de gent al carrer per comprar la seva disfressa preferida. Aquest any, han estat les estrenes cinematogràfiques i l'actualitat les grans protagonistes. 00.48 min L'actualitat inspira les disfresses per a la ja popular festa de Halloween | Marta Cárdenas I és que el concepte de disfressar-se cada cop és seguit per més gent. Segons, Mercè Olivé, gerent de la botiga de disfresses Vidal Vallhonrat, "les escoles ho fomenten, les escoles d'anglès, les discoteques fan concursos de disfresses...". Pels historiadors, aquest canvi pot suposar un xoc entre generacions. Ara bé, la celebració pel dia dels difunts seria la mateixa. Cementiris plens i augment de les vendes de flors: Tots Sants recupera la normalitat També hi ha qui pensa que ambdues cultures poden conviure sense problema. Nil Rider, tècnic de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, assenyala que "el canvi està en el tema domini de les pel·lícules del concepte de disfressar-se per aquella nit". Aquest pensa, però, que "al cap i a la fi, no hi ha cap diferència entre les dues festes". Sigui com sigui, la nit del 31 d'octubre és una nit especial per a molts.