El preu dels panellets augmenta a les portes de la Castanyada

Sembla que els panellets s'han convertit en un luxe. La inflació ha portat els pastissers catalans a augmentar fins a un 3% el seu preu a les portes de la Castanyada. Malgrat tot, des del Gremi de Pastisseria asseguren que han fet un gran esforç per no repercutir l'encariment real per no perdre clients.

El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Antoni Bellart, assegura que, en l'últim any, el cost de la mantega s'ha duplicat i el dels ous ha pujat fins a un cent per cent. Davant d'això, Bellart subratlla que el sector "està fent un gran esforç" per reduir els marges de benefici i no incrementar preus. De fet, segons constata, la Castanyada és una diada que ja no genera "grans beneficis" pel sector. Tanmateix, les previsions de vendes “són bones” i creuen que es mantindran en nivells similars o superiors a les del 2019.

250.000 quilos de panellets Segons detalla el president del Gremi de Pastisseria, a Catalunya es vendran uns 250.000 quilos de panellets durant la campanya de Tots Sants, que s'allarga uns dotze dies. Aquesta xifra és "similar" a la del 2021, quan el sector ja va recuperar els nivells de vendes prepandèmia. "Les esperances són bones", assegura Bellart. Malgrat que admet que en anys anteriors les vendes de panellets començaven el pont del Pilar, apunta que, que el dia de Tots Sants caigui en un dimarts, fa que les celebracions per la Castanyada comencin el cap de setmana d'abans, un fet que impulsa les vendes de panellets.

La factura de la llum es dispara a les pastisseries L'increment del preu de l'energia també ha impactat en la factura de la llum de la majoria de pastisseries. Antoni Bellart diu que en la majoria d'establiments del sector la factura ha passat de situar-se en uns 2.000 euros de mitjana, a escalar fins als 4.200 o 4.800 euros. Aquest increment dels costos energètics ha portat a algunes pastisseries del sector a apujar el preu de venda dels panellets. Bellart subratlla que no es tracta d’un augment generalitzat, ni tampoc intens. Segons indica, els establiments que s’han vist forçat a repercutir a preus la inflació, augmentaran entre un 1% i un 3% el preu del tradicional producte de la Castanyada. "Estem fent un sacrifici grandiós, aguantant com mai hem aguantat", sosté Bellart. Tal com insisteix, gran part del sector està intentant no augmentar preus perquè el seu producte "no és de primera necessitat" i, en cas d'una pujada, les vendes frenarien. Actualment, el cost del quilo de panellets se situa en uns 60 euros el quilo, però, segons Bellart, el preu "real" hauria de rondar els 80 euros el quilo.