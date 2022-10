01:30

Els pastissers catalans augmenten fins a un 3% el preu dels panellets per l'increment dels costos de l'energia i de les per l'increment dels costos de l'energia i de les matèries primeres.

Els panellets són les postres que aquesta nit tanca el sopar de Tots Sants. Enguany els preus han augmentat entre un 2% un 3%. Des del gremi de pastissers duen que han intentat contenir els preus tot i l'elevat increment del cost de la llum i de les matèries primeres.

Antoni Bellart, president del gremi de pastissers de Barcelona, reconeix que els està costant molt contenir els preus per l'augment de l'energia. Un augment de preus que també afecta ingredients com els ous o el sucre, però admeten que també els preocupa acabar perdent clients. De fet, molts s'han acabat decidint per fer ells mateixos els panellets a casa.

Però aquesta nit, com cada any el panellet preferit serà el de pinyons, seguit dels d'ametlla, coco, castanya o cafè. Tot i que les innovacions porten a noves formes vinculades a Halloween com carabasses, fantasmes o calaveres | MARGA ESPARZA