Halloween o Castanyada?

No cal anar als Estats Units per trobar cases del terror un dia com avui. En façanes com aquestes de Sabadell, s'han fet seva la festa de Halloween. A ningú se li escapa que aquesta celebració va guanyant adeptes any rere any. Una "nit de difunts" que s'ha de combinar amb la festa de la Castanyada i amb la diada de Tots Sants.