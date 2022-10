Notícies a Catalunya del diumenge 30 d'octubre

10:26

Mor un jove ofegat a una platja de Badalona

Els serveis d’emergències van ser alertats cap a dos quarts de deu la nit i fins a la platja del Coco s'hi van desplaçar diversos equips que no va poder fer res per recuperar les constants vitals del banyista. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.