Les armes, i en concret les armes blanques, són una preocupació pels cossos policials. En menys de 24 hores hi ha hagut tres atacs d'aquest tipus. A Barcelona va morir una persona i dues més van quedar greument ferides a conseqüència d'atacs a ganivetades. La Guàrdia Urbana de Barcelona està distribuint, des de fa un mes i mig a les seves comissaries, detectors de metalls per a poder localitzar-les.

Fulles metàl·liques que en realitat són una arma o navalles camuflades en plàstic que passen desapercebudes. Fa un mes que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha distribuït detectors de metalls entre les seves unitats per poder-les identificar. Els porten en els vehicles policials per detectar armes blanques al carrer.

"Atenint-nos a la implementació d'aquest sistema tenim un increment de la detecció... Per tant, de la denúncia i decomissi d'aquest sistema... No tenim un perfil, però si hem detectat que hi ha gent jove amb armes blanques", assegura el portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jorid Oliveras.

Cada vegada hi ha més armes blanques al carrer, així ho mostren les xifres. Segons les dades més recents de l'Anuari Estadístic del Ministeri de l'Interior, de gairebé 20.000 armes blanques comissades a Espanya el 2019, s'ha passat en dos anys a 47.704, un 139 % més.

"Des de la que és legal, il·legal... Hi ha un augment d'armes de foc. En robatoris en força i al descuit molts porten armes blanques", assenyalen des del sindicat de CCOO de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Gallard.

Fins que han arribat els detectors, els agents es limitaven, com passa amb els Mossos d'Esquadra, a utilitzar-se només en àrees de custòdia de detinguts. Només aquest estiu la Guàrdia Urbana ha denunciat 155 persones per portar armes prohibides... Un 60 % més que a l'estiu de 2019.