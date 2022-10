L'euríbor també comença a angoixar les economies familiars

L’euríbor, el principal índex de referència amb què s’actualitzen les hipoteques, no para de pujar. L’octubre ha tancat en el 2,63%, en front del 2,23 de setembre, i se situa en la mitjana més alta des de desembre de 2008 quan va arribar al 3,45%. Aleshores la crisi financera ja era un fet, i la combinació d’un mercat immobiliari amb preus pels núvols i els tipus en màxims va desencadenar una crisi que es va allargar pràcticament 5 anys.

Un altre moviment que s’ha accelerat els darrers mesos és el de passar la hipoteca a tipus fix , tot i que la majoria d’experts també alerten que la majoria d’entitats està posant condicions draconianes amb tipus per sobre del 3% a canvi de no haver de patir més per l’euríbor.

Els estalvis, també amenaçats

La pujada de tipus encara posa més pressió a moltes famílies als que els costa arribar a final de mes. Aquest dilluns és precisament el dia mundial de l'estalvi. Si bé és cert que la taxa d'estalvi ha arribat al 16% el segon trimestre de l'any, els experts alerten que aquesta és una estadística enganyosa.

01.17 min El 40% de les families no poden estalviar | CLIMENT SABATER

En primer lloc, perquè l'estalvi no està repartit de forma equitativa, sinó concentrat en algunes rendes, i també en el grup d'edat avançada. Per exemple, el 40% de les famílies afirmen no poder estalviar ni 200 euros mensuals per possibles emergències, segons ha explicat a Ràdio 4 l'economista Gaietà Garcia, de l'EAE Business School. El fet que les hipoteques variables siguin encara majoritàries situa més pressió sobre la majoria d'economies familiars.



A més, els que tenen alguns estalvis han vist com en el darrer any s'han anat reduint sense tocar-los per l'impacte de l'alta inflació. I que ara també estan amenaçats per l'augment dels tipus d'interès i l'encariment de les quotes de moltes hipoteques.