Ágatha Ruíz de la Prada: "La moda es un truco para ser feliz"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada lleva más de cuatro décadas al frente de su firma. Se dice pronto, pero, solo con esfuerzo, dedicación, talento e identidad es posible estar tantos años en lo más alto. Para ella trabajar es como un hobby y un lugar donde encontrar refugio. ”La moda es un truco tremendo para ser feliz. Cuando ves a alguien muy bien vestido con un traje tuyo disfrutas muchísimo”. Nadie vive la moda como ella. Su segunda piel son sus diseños, ya que siempre la vemos vestida con prendas de su autoría. La madrileña asegura que se siente incomoda vistiendo indumentarias de otros diseñadores.

Con apenas 20 años irrumpía en escena una joven llena de ambición que presentaba su primera colección de ropa. Al poco tiempo abría su primera tienda, La ropa feliz . Y poco a poco se fue forjando una identidad con unos diseños donde reinan las estrellas , corazones , nubes , flores y los colores . En un mundo tan sombrío, sus ideas podrían no encajar. Sin embargo, no lo hicieron. Pero, en sus principios hubo mucha oposición de la cual Agatha salió reforzada. “Hubo mucha oposición . Pero, yo creo que es buenísima porque lo bueno es saber que hay dificultades y que las tienes que superar”.

Tristán y Cósima Ramírez de la Prada son los hijos del que fue uno de los matrimonios más influyentes y poderosos del país, el de la pareja formada por Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez . Actualmente, ambos desempeñan un puesto en la empresa familiar. Mientras que la benjamina, Cósima, desempeña el puesto de Jefa de Relaciones Internacionales su hermano es el CEO de la marca . ¿Cómo es trabajar con sus retoños? La diseñadora asegura que no se mete en el trabajo ajeno , esa es la clave para que exista un buen ambiente de trabajo. “ Mi teoría es casi nunca discutir con los niños. Como decía mi padre, si tú discutes con tus hijos se rompe una cosa que luego a lo mejor no se arregla”.

La diseñadora es una fiel defensora de la moda ecologista.

La más veterana de la Mercedes-Benz Fashion Week revolucionó la pasarela presentando una colección con tejidos reciclados que no han generado ningún tipo de residuo. “Esta es la primera vez que he tenido unas telas que estaban hechas con plátanos, bambú, algas. Todas las telas estaban utilizando materiales profundamente ecológicos y algunas telas ya estaban hechas”. Aunque ella es una persona concienciada con el ecologismo, al igual que su familia, y ha colaborado con distintas organizaciones medioambientales, no ha sido hasta ahora cuando ha dado el paso de trasladar sus ideas a sus diseños. Sin embargo, reconoce que la propuesta ha salido a la luz gracias a su hijo Tristán. “Él es el que ha presidido el proyecto”.