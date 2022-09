La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 16 de septiembre te trae dos grandes películas del cine internacional. Así que agarra un buen cuenco de palomitas porque en La 1 a las 22.00 horas podrás disfrutar de Denzel Washington como protagonista de The Equalizer 2. Y vive el Festival de San Sebastián 2022 en RTVE Play y La 2 con el estreno en exclusiva de Rifkin's Festival, la película de Woody Allen basada en el propio festival de cine que acoge la ciudad de La Concha.

The Equalizer 2

The Equalizer 2 es la segunda parte de la película sobre el justiciero Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, quien garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos. También conocida como El protector, la primera cinta de esta saga de thrillers concursó en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián de 2014. Junto a Denzel Washington, The Equalizer 2 está protagonizada por Pedro Pascall, Bill Pullman y Melissa Leo. No te la pierdas: a las 22.00 horas en La 1.