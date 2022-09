Compartir set de rodaje con Jared Leto es de todo menos aburrido. El excéntrico actor de método puede acabar volviendo locos a sus compañeros de reparto. Cada vez que se embarca en un proyecto, su personaje le acaba devorando. No conoce los límites con tal de cumplir su objetivo, que no es otro que meterse en el papel. Cambiar de aspecto cada dos por tres, ganar o perder peso, eso no es nada para la estrella de Hollywood. Leto si lo hace, lo hace a lo grande. Como aquella vez que le envió Will Smith juguetes sexuales y a Margot Robbie una rata mientras trabajaban juntos en la película Escuadrón Suicida. "Hice todo eso para crear una dinámica, un elemento de sorpresa y espontaneidad. El Joker no respeta ni el espacio personal ni las barreras", reconoció entonces. Sus acciones tienen consecuencias, y cuando fingió ser discapacitado y empezó a utilizar muletas y silla de ruedas durante el rodaje de Morbious, se ganó muchas críticas.

En 2021 protagonizó la película Pequeños detalles junto a Denzel Washington y Rami Malek, un tremidante thriller. ¿Volvió a liarla entonces? Contra todo pronóstico, Jared Leto supo comportarse, probablemente por respeto a su compañero de reparto. No todos los días se comparte set de rodaje con un icono como Washington, a quien el actor idolatra. "Para mí, Denzel es igual a Marlon Brando. Es el mejor de los mejores, un tipo que tiene una profundidad y una amplitud en su trabajo incomparable, y me emocionó recibir la oportunidad de subir al ring con él. Encontré, trabajando a su lado, que es un socio generoso. Me brindó la posibilidad de retarme a mí mismo", aseguró Leto.

El propio Denzel Washington se encargó de dejar claro que no había habido ningún incidente durante el rodaje de la película Pequeños detalles, y que, si se hubiera dado el caso, lo hubiera solucionado para que no volviera a suceder. Lo cierto es que el actor impone, y mucho. Sea como sea, Jared Leto volverá a las andadas y volveremos a escuchar sus aventuras en el rodaje, mientras que sus compañeros las sufren. Ante las críticas, Leto responde: "Yo trabajo como me da la gana. Si a alguien no le gusta, puede besarme el trasero".