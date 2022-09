Chris Hemsworth cogió por primera vez el martillo hace más de una década: la primera entrega de Thor se estrenó en 2011, meses después de casarse con Elsa Pataky. Más tarde llegaron los niños de la pareja: India Rose nació en 2012 en Londres, donde Chris Hemsworth se encontraba de rodaje, mientras que los mellizos Tristan y Sasha completaron la familia numerosa en 2014. No conocen un mundo en el que su padre no haya sido Thor: es tan normal para ellos que incluso Hemsworth felicitó su último cumpleaños a Tristan y Sasha con una foto de ambos de bebés disfrazados del personaje de Marvel. "¡Feliz octavo cumpleaños a mis chicos! Si os preguntáis si tienen permitido llevar algún otro traje de superhéroe aparte de Thor, la respuesta es no", escribía el actor el pasado marzo.

Ahora tienen la oportunidad de unirse a la saga de Marvel, al menos dos de ellos, y es que India y uno de los mellizos salen en la última entrega de la saga, como confirmó su padre en una entrevista del periodista Kevin McCarthy. Mientras que uno de los mellizos interpreta al propio Thor de niño, como se puede ver en el teaser trailer, su hermana mayor cumple con el papel de Love. Pero Chris Hemsworth no es el único actor de la película que se ha llevado a sus hijos al set de rodaje: también lo hicieron tanto Natalie Portman como Christian Bale, además del director de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi.

“"...Taika had his children in there. Christian Bale had his. Natalie had...her kids as well. That's my daughter...as well. She plays the character of Love..."



Chris Hemsworth talks how special it was to have his children in #ThorLoveAndThunder. pic.twitter.com/IwCiPF8b0T“