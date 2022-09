"Se dice leviosa, no leviosá". Una frase de Hermione Granger que nos hace valorar la pronunciación correcta de las palabras. Cada lengua tiene una articulación y una musicalidad con la que leer un texto de manera correcta o diferenciar palabras que se pronuncian parecido, pero que nada tienen que ver. Por ejemplo, si en inglés dices "bich", tendrás que tener cuidado en acentuar bien la palabra para saber si estás diciendo "beach" (playa) o "bitch" (perra como insulto). Mientras que en castellano utlizamos las sílabas tónicas y la tilde para saber si es una palabra aguda, llana o esdrújula. Pero cuando una palabra extranjera llega a nuestro idioma, ¡nos hacemos un lío enorme! Estamos más que acostumbrados al spanglish desde hace años, pero no tanto como Denzel Washington y Cate Blanchett, dos estrellas de Hollywood a las que siempre has llamado mal. Toma nota y aprende a decir bien sus nombres.

Denzel Washington: ¿cómo se pronuncia? Denzel Washington es uno de los actores más carismáticos y talentosos del mundo. Con una carrera cinematográfica que se remonta hasta los años 70, tiene en su palmarés dos Premios Oscar, tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y un Tony, entre otros muchos reconocimientos. Es famoso y querido en todo el mundo, pero casi nadie dice bien su nombre... Así se lo confesó a nuestro compañero, José Fernández, hace unos años.

Denzel Washington con el Oscar a mejor actor por 'Día de entrenamiento' en 2002, el segundo de su carrera y primero como protagonista.





























El periodista ha entrevistado una decena de veces a Denzel Washington y en una de ellas, a la que llegó pasado por agua, le dijo: "¡Llevas zapatos de periodista!". La última vez que lo entrevistó, José Fernández lo llamó por su nombre de forma correcta. Fue cuando hizo la película Macbeth. "Fue una lección de interpretación, porque me contó todo lo que bucea en cada personaje, y que intenta no tener referentes, sino llevárselos a su terreno: construirlos a partir de su propia experiencia e impulsos", recuerda, sin olvidar, por supuesto cómo hay que referirse a él. Cuando en castellano leemos Denzel, al no tener una tilde sobre la primera 'e', lo leemos como una palabra llana. Pero nada más lejos de la realidad: el nombre del actor es una palabra aguda. Pero la cosa no acaba ahí. En inglés, la 'e' se pronuncia en el abecedario como nuestra 'i'. Por lo que no solo confundimos dónde va la sílaba tónica, sino que también decimos mal su nombre en sí mismo. Así que la próxima vez que leas su nombre o que quedes para ir al cine a ver su última película, ya sabes: "Se dice 'Denzíl', no Denzel". Además, su nombre tiene historia y lo lleva con mucho orgullo: es el mismo que el de su padre. Aunque su madre sí lo llamaba Denzel para diferenciarlo de su progenitor. Denzel Washington: "Solo soy un tipo normal con un trabajo extraordinario" ESTEBAN RAMÓN