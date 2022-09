Hace siete meses que la actriz Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo. Recelosa de su vida privada, durante el embarazo apenas trascendió nada de la protagonista de Don’t look up, que siempre ha mantenido un perfil público discreto, pero hace unos días Lawrence ha desvelado algunos aspectos importantes sobre su maternidad y sobre lo duro que fue el camino hasta quedarse en cinta.

La intérprete y su marido, el galerista Cooke Maroney, con el que se casó en 2019 tras dos años de noviazgo, tenían claro desde el principio que querían formar una familia. Sin embargo, tuvieron que esperar algo más de lo que hubiesen deseado para dar la bienvenida al nuevo bebé. En una íntima entrevista con la revista Vogue, la actriz confesó que atravesó dos abortos espontáneos antes de la llegada de su hijo.

Su familia no se lo puso fácil

"He trabajado muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi padre y a mi familia, y para tratar de entender. Es algo diferente. La información que reciben es diferente. Su vida es diferente", expresa la actriz visiblemente afectada según Vogue. "He intentado superarlo y la verdad es que no puedo. No puedo. Lo siento, me estoy desahogando, pero ya no puedo con la gente que no es política. Vives en los Estados Unidos de América. Tienes que ser político. Estamos muy mal. La política está matando a gente".

La actriz quedó embarazada, por primera vez, a la edad de 20 años y tuvo que afrontar sola un aborto espontáneo durante su estancia en Montreal. Más adelante, Lawrence se quedó de nuevo embarazada durante el rodaje de la película Don't look back, pero volvió a perder al bebé. Debido a ello, la actriz tuvo que someterse a una cirugía para lograr extraer el tejido de su útero, una técnica conocida como legrado.