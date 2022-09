Es historia de Hollywood. Con nueve nominaciones y dos victorias como actor en los Premios Oscar, Denzel Washington ha escrito su nombre en mayúsculas en el séptimo arte. A sus 67 años puede presumir de haber fascinado al público en películas de muy distinto corte, del drama a la acción, y bajo las órdenes de brillantes directores, una faceta que él mismo ha explorado en varias ocasiones, como en la aplaudida Fences. Además de llevar muchísimos años casado, es muy probable que hayas visto a uno de sus cuatro hijos en el cine, llegando incluso a estar nominado a los Globos de Oro. Denzel Washington es una gran estrella, pero detrás de las cámaras y los flashes es un padre de familia numerosa y un hombre muy enamorado. Pauletta Pearson le robó el corazón hace más de cuatro décadas y juntos han sido padres en cuatro ocasiones.

Dos premios Oscar

Sidney Poitier fue el primer actor negro en ganar un Premio Oscar en la categoría de protagonista. Lo consiguió en 1963 con la película Los lirios del valle. Pasaron casi 40 años hasta que alguien repitió el logro. Esa persona fue Denzel Washington, quien, con su interpretación en Training Day, se hizo con la estatuilla en 2002, año en el que también Halle Berry obtuvo el Oscar a la mejor actriz protagonista por su papel en Monsters. No era la primera vez de Denzel Washington en los Premios Oscar. Le nominaron como mejor actor de reparto por primera vez en 1988 por Grita libertad y repitió en 1990 con Tiempos de gloria, su primer Oscar. El segundo llegó en 2001, ya en la categoría de protagonista, por Training Day. Antes había sido candidato con Malcolm X y Huracán Carter, a las que siguieron El vuelo, Fences y por Roman J. Israel, Esq. El propio Denzel Washington dirigió Fences, una película que también produjo.

Denzel Washington en los Premios Oscar de 2002 GTRES GTRES/ DOUG MILLS/ AP Photo

En 2022 logró otra nominación al Oscar, la décima en su carrera, todo un récord. No lo logró, pero se alegró muchísimo cuando sonó el nombre de Will Smith, ganador del Oscar a mejor actor por El método Williams. Y, fue, además, el primero en acercarse a calmarlo tras la bofetada que este dio a Chris Rock. En el discurso de agradecimiento, Will Smith recordó las palabras que le acababa de decir Denzel Washington: "En tu momento más álgido, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene a buscarte". Son las sabias palabras de un maestro, una leyenda viva del cine, una estrella y un referente para muchas generaciones de actores, y de todos los colores. A propósito. ¿Qué ha sido de Will Smith?