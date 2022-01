En lo poco que llevamos de año ya nos hemot tenidoq que despedir de dos grandes leyendas de Hollywood. La primera fue Betty White, que falleció con 99 años a pocas horas de dar la bienvenida al año 2022. Y hoy ha muerto Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar por su papel en Los lirios del valle (1963), a los 94 años de edad. En 1967, una época en la que la segregación racial prevalecía en gran parte de Estados Unidos, participó en dos películas que inspiraron a toda una generación durante el movimiento por los derechos civiles y se convirtió en todo un referente para las posteriores generaciones.

Abrió muchos de los caminos que se encontraban vetados para los negros en el Séptimo Arte y por eso mismo, Viola Davis, Jeffrey Wright, Octavia Spencer, Whoopi Goldberg y otros muchos compañeros de profesión despiden con tristeza y admiración a Sidney Poitier con estas emotivas palabras en las redes sociales.

Sidney Poitier, una inspiración para los actores negros de Hollywood

La primera en dar su pésame ha sido Viola Davis, quien asegura: "No hay palabras para describir cómo su trabajo cambió radicalmente mi vida". Gracias a verle en la gran pantalla, la actriz se atrevió a ser actriz: "La dignidad, la normalidad, la fuerza, la excelencia y la pura electricidad que aportó con sus interpretaciones nos desmostraron que nosotros como negros importamos", escribe. Y comparte el mejor consejo que jamás le dio el actor durante un almuerzo que compartieron: "Si tus sueños no te asustan, no son los suficientemente grandes", reza al final de su publicación.

Fue un referente tan importante para la comunidad afroamericana en Hollywood que hasta el expresidente Barack Obama le ha dedicado unas palabras en su cuenta de Instagram: "A través de sus papeles innovadores y su singular talento, Sidney Poitier personificó la dignidad y la gracia, revelando el poder de las películas para acercarnos más al cine", asegura. Su esposa, Michelle Obama, ha compartido este mismo post en sus stories.

Al lado, Obama ha rescatado una imagen del día en el que entregó a Portier la Medalla de la Libertad Presidencial en 2009 y escribe: "También abrió las puertas a toda una generación de actores. Michelle y yo enviamos nuestro amor a su familia y a su legión de fans".

No es la única celeb que agradece al actor haber sido un referente en Hollywood. Para Jeffrey Wright, Poitier es "un actor emblemático y singular" sin el que habría sido imposible que su generación de actores se incorporasen a la meca del cine: "No hay nadie en su clase y nunca habrá nadie porque no es necesario. Lideró la carga. Rompió la puerta con un puño de terciopelo e hizo posible todo lo que le siguió. Para mi generación y para los actores negros es simplemente todo", escribe. Tuvo la gran suerte de trabajar con él al comienzo de su carrera, todo un regalo para el actor de Westworld: "Él era todo lo que uno esperaría que fuera", zanja.

Por su parte, Whoopi Goldberg ha recordado el importante camino que abrió: "Nos mostró cómo alcanzar las estrellas", asegura. Otra actriz ganadora de un premio Oscar que ha recordado la figura de Sidney Poitier en las redes es Octavia Spencer: "Nunca olvidaré la ocasión en la que conocí al Sr. Poitier. Acababa de ganar un premio y él y Helen Mirren estaban caminando por la cocina hacia el escenario para presentar", asegura. Spencer estaba tan nerviosa que no sabía ni qué decir cuando Poitier se detuvo con su mejor sonrisa yla felicito: "Me dijo que esperaba grandes cosas de mí", cuenta.

Para Oprah Winfrey "ha caído el más grandes de 'los grandes árboles". La conocida presentadora de televisión confiesa qué significaba Sidney Poitier para ella: "Es un honor haberlo querido como amigo, hermano, confidente y maestro de sabiduría", dice. Ella lo adoraba. Y se nota. En la imagen que ha elegido para recordarlo, ambos se dan un abrazo muy fuerte. Se tenían admiración y respeto mutuo tanto a niver personal como profesional: "Tenía un alma enorme que siempre apreciaré. Mis bendiciones para Joanna y sus hermosas hijas", zanja.

Otros actores de la comunidad negra en Hollywood también se han mostrado desolados por la muerte de Sidney Poitier. "Soy actor por él", escribe Colman Domingo, conocido por su papel en Fear the walking dead. De momento no es capaz de elogiarle como es debido por la conmoción de la noticia: "Abrió un camino tremendo para los actores como yo. Siempre estaré agradecido", escribe en su Twitter junto a una foto del actor.

Al igual que Wendell Pierce, que ha compartido una interesante reflexión sobre el teatro: "Hay una cierta inmortalidad involucrada en el teatro, no creada por monumentos y libros, sino a través del conocimiento que un actor guarda hasta el día de su muerte". Ese día es el que ha llegado para Poitier, y con él, "que en una tarde determinada, en un teatro vacío y polvoriento, proyectó la sombra de un ser que estaba no él mismo". No ha tardado en hacer retweet a estas emotivas palabras John Cusack con un comentario: "DEP al gran gran artista", dice.

También se ha sumado a la despedida en las redes sociales Morgan Freeman. Para él, Sidney fue su "inspiración, luz guía y amigo". Desolado por la pérdida de Portier, el actor envía todo su amor a su esposa Joanna y a toda la familia.

Samuel L. Jackson, otro de los grandes actores de la industria, ha reconocido que aprendió mucho de Sidney Portier: "El gigante más más amable, gentil, sensible y generoso que he conocido en mi vida", afirma. Dice que gracias a todos los momentos que compartió a su lado él es quién es: "Si no hubiera habido un él, no habría un yo", escribe. Al lado ha rescatado una imagen de ambas actores juntos y ha recalcado la importancia que ha tenido en la historia del cine: "Abrió el camino para todos los actores de color y lo sabía y estaba feliz por todos nosotros", zanja.

Y Will Smith ha rescatado una imagen en la que aparece junto a Sidney Poitier para agradecerle todo lo que hizo por la comunidad afroamericana en Hollywood: "¡Gracias Sidney por romper barreras, crear el camino y hacer posible que haya un Will Smith!", escribe. Para el actor, el legado de Poitier es eterno: "Un icono, una leyenda, un visionario y un verdadero pionero", asegura.

El exbaloncestista Earvin 'Magic' Johnson, considerado uno de los mejores de la historia, ha recordado al actor como "un verdadero caballero y una leyenda". No es para menos, ya que se es el afroamericano que se proclamó ganador del Premio de la Academia a mejor actor. Al igual que el actor Joseph Gordon-Levitt, quien escribe: "Sidney Poitier. Una leyenda absoluta. Uno de los grandes".

También le ha recordado Hugh Jackma con una imagen de lo más tierna donde el actor australiano está junto a Poitier, John Travolta, Barbra Streisand, Oprah Winfrey o James Brolin entre otros. "Fue aquí con este increíble grupo de amigos donde Deb y yo conocimos al excepcionalmente amable, inteligente y descarado Sidney Poitier. Una vida bien vivida. Un hombre muy querido", escribe al lado.

Por su parte, Josh Gad ha recalcado que fue "un icono, pionero, héroe y leyenda que rompió barreras". Y se despide de "uno de los actores más importantes y extraordinarios de la historia del cine" agradeciendo que rompiese los techos de cristal y pavimentase nuevos caminos.

Mientras que Piers Morgan señala cómo llegó Sidney Poitier a ser una gran estrella de Hollywood: "Respondió a un anuncio de actores cuando era un joven analfabeto. Entonces el dueño del teatro se burló: 'Ve a ser lavaplatos'. Él ya era lavaplatos. Juró demostrar que estaba equivocado y se convirtió en el primer hombre negro en ganar el Oscar al Mejor Actor", escribe. Y es que al igual que Anika Noni Rose, los actores negros de Hollywood agradecen a Portier cada puerta que rompuó y cada bofetada que se llevó a cambió por luchar por sus sueños.

Las actrices Star Jones y Loni Love han dedicado unas palabras al actor: "Era un ser humano maravilloso y verdaderamente el hombre más elegante que he conocido en mi vida", asegura Jones con el corazón absolutamente roto. En lo mismo coincide Love, quien escribe: "Qué emoción fue conocer al legendario actor Sidney Poitier. Fue una inspiración para nosotros en una industria que no era acogedora... Gracias Sr. Poitier".

“Heart is aching. ��Sir Sidney Poitier was not just a great actor. He was a wonderful human being and truly the most elegant man I ever met in my life.

También se ha despedido del actor Nancy Sinatra. La cantante se ha despedido de Sidney Poitier con una frase de Leo Rosten que dice así: "El propósito de la vida no es ser feliz, sino importar, ser productivo, ser útil, hacer alguna diferencia en lo que viviste". Y añade en otro tweet: "Sidney Poitier definitivamente marcó la diferencia".

El cantante Lenny Kravitz también llora la muerte de Sidney Poitier querido actor: "Su luz brillante nunca se apagará", asegura. Y añade: "Las puertas que abriste y los caminos que creaste continuarán dando paso a aquellos con un sueño. Le mostraste al mundo que con visión y gracia, todo es posible", zanja en su cuenta de Twitter al lado de varias imágenes donde aparece al lado del actor.

La actriz Aisha Hinds le dedica unas emotivas palabras al actor. "94 años. Gloriosamente bien hecho. Una brújula para mi alma creativa, una inspiración eterna, un encendedor de mi determinación de soñar. Amor a la familia, los amigos y a todos aquellos a quienes el legado eterno de Sidney Poitier iluminará un camino de continuo arte, autenticidad y activismo", escribe en su cuenta de Twitter.

La famosa directora, productora y guionista Shonda Rhimes, muy afectada por la noticia de esta gran pérdida, lamenta en redes la muerte del actor. "El 2022 ya está trabajando mis nervios y mi alma", asegura.

A este lado del oceáno Atlántico también ha habido emotivos mensajes. La artista francesa Juliette Binoche ha recordado a Sidney Poitier destacando cómo era realmente: "Un hombre inteligente, elegante y lleno de bondad. Tuvimos la cena más memorable en el Festival de Cannes", confiesa. Y se despide de él: "Me encantas. Eres un gran actor, con verdadera vida interior, belleza y verdad.

¡Adiós ángel!", zanja.

Por su parte, Santiago Segura lamenta la muerte de Sidney Poitier en su cuenta de Twitter, donde además de despedirse del intérpreta asegura que fue "uno de los grandes actores de la historia".